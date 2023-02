https://sputniknews.lat/20230218/detectan-nueva-erupcion-solar-de-clase-x-1135946621.html

Detectan nueva erupción solar de clase X

Detectan nueva erupción solar de clase X

MOSCÚ (Sputnik) — La llamarada solar fuerte de la clase superior X se registró la noche del 18-19 de febrero, según el laboratorio de astronomía de rayos X del... 18.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-18T12:35+0000

2023-02-18T12:35+0000

2023-02-18T12:35+0000

ciencia

llamaradas solares

sol

tierra

🪐 astronomía

tormentas magnéticas

espacio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/12/1135946457_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_896b4ba9a02a5837fd8d650b1dfe1ad3.jpg

El gráfico muestra que la erupción solar comenzó alrededor de las 00.00 GMT y fue precedida por varias llamaradas débiles de clase C. Anteriormente, el Sol estaba inusualmente activo desde finales de diciembre de 2022 hasta principios de enero de 2023 cuando se detectaron varias llamaradas de clase C. Según científicos, el aumento actual de la actividad solar es el más fuerte desde 2017 que atestigua el acercamiento de la actividad máxima del Sol. Además, en la estrella central siguen observándose centros de actividad, entre ellos extremadamente grandes grupos de puntos cuya superficie está cerca del máximo histórico. Las llamaradas solares pueden causar tormentas magnéticas en la Tierra, que a su vez perturban los sistemas de energía, así como afectan la migración de aves y animales. También, el incremento de la actividad del Sol podría extender la región auroral. Las llamaradas son eyecciones de masa coronal, clasificadas por los científicos según su longitud de onda de rayos X en las clases A, B, C, M y X, de menor a mayor intensidad. La clase X es considerada la más intensa. Dependiendo de la ubicación y dirección de la eyección, la nube de plasma podría alcanzar la Tierra o no. En el primer caso, tales eventos provocan tormentas magnéticas en la magnetósfera de la Tierra.

https://sputniknews.lat/20230123/los-destellos-del-sol-pueden-ayudar-a-predecir-las-tormentas-solares-1134951183.html

sol

tierra

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

llamaradas solares, sol, tierra, 🪐 astronomía, tormentas magnéticas, espacio