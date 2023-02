https://sputniknews.lat/20230218/es-hora-de-que-nos-escuchen-la-peticion-alemana-para-poner-fin-a-la-ayuda-militar-a-kiev-1135949780.html

"Es hora de que nos escuchen": la petición alemana para poner fin a la ayuda militar a Kiev

La petición, titulada Manifiesto por la paz, fue lanzada en la plataforma del portal el 10 de febrero por la parlamentaria alemana Sara Wagenknecht, de La Izquierda, y la destacada periodista feminista alemana Alice Schwarzer.En la tarde del 18 de febrero, la petición había sido firmada por 524.968 personas, entre ellas destacados políticos, escritores y periodistas alemanes. Tras el éxito de la petición, la diputada también hizo un llamamiento a los alemanes para que participaran en una manifestación en apoyo del documento en el centro de Berlín el 25 de febrero.De acuerdo con los autores de la petición, las fuerzas ucranianas no vencerán contra la "mayor potencia nuclear del mundo". En su opinión, el conflicto en curso solo acabará con una Ucrania "despoblada" y "devastada". Presionando a Scholz para que impulse un alto el fuego y negociaciones de paz, la petición subraya que las negociaciones no significan rendición, sino un camino para que el número de muertos en el conflicto no llegue a "cientos de miles". Asimismo, el diputado del Bundestag y exjefe de la fracción parlamentaria del Partido de Izquierda, Gregor Gysi, ha firmado esta petición, informó Berliner Zeitung.En un comunicado publicado en el sitio web del Partido de Izquierda y en su cuenta de Twitter, Gysi explica por qué ha apoyado el manifiesto. También hace un llamamiento a la participación en una manifestación pacífica ante la Puerta de Brandemburgo en Berlín, prevista para el 25 de febrero.En un "clima de histeria militar", afirmó, el manifiesto y la manifestación eran "extremadamente necesarios". "Desde el final de la Guerra Fría, Occidente ha empezado a violar el derecho internacional", escribe Gysi.El exjefe de la fracción del Partido de Izquierda en el Bundestag pide que se ponga fin a las entregas de armas para apoyar a Ucrania. "Aparte de que ya estoy a favor de que nuestro país prohíba las exportaciones de armas, porque Alemania ya no tiene derecho a ganar dinero con las guerras después de la Segunda Guerra Mundial, ahora, en cualquier caso, son inadmisibles a sabiendas nuevas exportaciones de armas", subraya GysiGysi cree que "el silencio de las armas bajo mediación internacional" es un requisito previo para "las conversaciones de paz y, por tanto, un acto de solidaridad con los ucranianos". Opina que ninguna de las partes en conflicto le interesa que continúe la guerra, por eso se necesita "un alto el fuego inmediato".Recordó que el ex primer ministro israelí Naftalí Bennett ya había discutido con ambas partes los puntos clave del destacado alto el fuego entre Rusia y Ucrania, pero "Occidente ha dicho no a esto". El 17 de febrero, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Scholz afirmó que no hay unidad en Alemania sobre las cuestiones del suministro de armas a Kiev y las sanciones contra Rusia, a pesar del apoyo general al Gobierno.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas. Moscú envió a los países de la Alianza una nota relativa a los suministros de armamento para el régimen de Kiev, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Ucrania se convertiría en un blanco legítimo para las tropas de Rusia.

