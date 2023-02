https://sputniknews.lat/20230218/por-que-los-lego-se-convirtieron-en-una-inversion-mas-redituable-que-acciones-y-bonos-1135955686.html

Por qué los Lego se convirtieron en una inversión más redituable que acciones y bonos

Por qué los Lego se convirtieron en una inversión más redituable que acciones y bonos

Comprar sets de bloques de la famosa marca de juguetes danesa Lego puede resultar en una rentabilidad enorme, superando incluso el rendimiento de metales... 18.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-18T23:18+0000

2023-02-18T23:18+0000

2023-02-18T23:18+0000

economía

lego

la guerra de las galaxias

📈 mercados y finanzas

juguetes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109056/86/1090568686_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_74f74ec5265412c858c8e64734967ea4.jpg

Coleccionar sets de Lego no es cosa de niños. Es sabido que la popularidad de la marca danesa de juegos no solo no ha menguado ni un ápice desde su aparición en 1949, sino que ha aumentado a lo largo de los años, con la compañía conquistando fanáticos de nuevas generaciones y diversificado su oferta en películas, videojuegos y un largo etcétera de opciones.Pero no solo eso. Ahora, un dúo de economistas rusas ha revelado en un estudio que coleccionar los famosos sets de bloques, especialmente si se trata de ediciones de colección, muy antiguas o de productos vinculados al universo de la Guerra de las Galaxias o Harry Potter, puede ser más redituable que el oro, los bonos o incluso acciones en la bolsa.De acuerdo con este análisis, publicado en la prestigiosa revista académica Research International Business and Finance, el rendimiento medio de los Lego es del 11%, con algunos perdiendo el 50% de su valor, pero muchos otros aumentándolo un 600%. "Estos juguetes icónicos, cuya oferta disminuye con el tiempo y que tienen un alto valor coleccionable, parecen producir grandes beneficios en el mercado secundario. Las inversiones en Lego superan a las grandes acciones, los bonos, el oro y las inversiones alternativas, con una rentabilidad media de al menos el 11% (8% en términos reales) en el periodo de muestra 1987-2015. Los rendimientos de Lego no están expuestos a los factores de riesgo de mercado, valor, impulso y volatilidad, pero tienen una exposición casi unitaria al factor tamaño", expone el análisis especializado.La investigación, para la que se tuvo en cuenta una variedad de sets de Lego producidos desde 1987, arrojó que el valor de los mismos crece especialmente luego de dos o tres años de ser lanzados al mercado, y todavía más cuando están en sus cajas sin abrir. ¿Qué otros factores hacen que los bloques sean más valiosos para los coleccionistas? Por ejemplo, que el tamaño sea o muy grande o muy pequeño.Las economistas también señalan que, a diferencia de otros productos financieros, atados a los vaivenes del mercado y el contexto internacional, la valoración de los bloques Lego no está expuesta a factores de riesgos, y por eso las autoras del estudio los bautizaron "los juguetes del inversor inteligente".

https://sputniknews.lat/20220221/los-superthings-el-numero-uno-de-los-juguetes-en-espana-1121993960.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

lego, la guerra de las galaxias, 📈 mercados y finanzas, juguetes