Colombia niega que las relaciones con Perú se deterioren por veto contra Petro

Colombia niega que las relaciones con Perú se deterioren por veto contra Petro

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó un comunicado explicando que las relaciones colombo-peruanas no se deterioraran, a pesar del litigio... 20.02.2023

2023-02-20

2023-02-20T18:17+0000

2023-02-20T18:17+0000

qué pasa

colombia

perú

persona non grata

gustavo petro

Colombia niega que las relaciones con Perú se deterioren por veto contra Petro Colombia niega que las relaciones con Perú se deterioren por veto contra Petro

El anuncio por parte del ministerio colombiano, publicado este domingo 19 de febrero, hace respuesta a la declaración del Congreso peruano que declaró al presidente de Colombia, Gustavo Petro como persona no grata, el pasado 18 de febrero.La decisión de declarar al presidente colombiano como persona no grata, surge luego de unas controvertidas declaraciones que lanzó el mandatario colombiano al criticar a la policía peruana, por sus violentas acciones en contra de la población civil.Pero la indignación que generó el presidente, se debió la comparación de esta institución policial con las antiguas tropas del régimen nazis, lo cual despertó las críticas de sectores políticos del Perú.Según la moción dictada en contra de Petro, establece que este líder latinoamericano no podrá ingresar al país vecino.Es por eso que ante este el choque del legislativo peruano en contra del líder colombiano, traemos los comentarios del catedrático de la universidad autónoma de Puebla México, el Dr. Jesús Sosa Pérez, quien nos explica sobre este tema."Desde una posición mucho más analítica al respecto, podríamos decir que esto ya tiene un antecedente previo, no solamente por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, sino incluso del presidente mexicano, respecto a que no consideran que la presidenta actual del Perú no sea una presidenta legítima", comentó el Dr. Jesús Sosa Pérez.

