El líder del Congreso de Perú dice que se podría analizar el adelanto de las elecciones en marzo

"De aquí a julio se puede volver a tratar el tema [del adelanto], no solamente en esta legislatura que ya terminó el 17 [de febrero], sino también a partir del 1 de marzo podemos ver el tema con un nuevo dictamen", dijo Williams en rueda de prensa desde Lima. El adelanto de las elecciones, que permitiría elegir a un nuevo presidente y nuevos parlamentarios, es la principal demanda en las protestas ciudadanas que ocurren en Perú. El 17 de febrero, con la culminación de la primera legislatura congresal, y no habiendo llegado a ningún acuerdo para el adelanto, el tema no será tocado sino hasta la próxima legislatura que empieza en marzo.Sin embargo, por los plazos legales, el adelanto ya no se daría para este año sino, en el más breve de los casos, para el 2024, siempre que exista consenso. Desde diciembre, diversas protestas sociales vienen ocurriendo en Perú de parte de grupos y organizaciones de ciudadanos.Los manifestantes exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales. Tanto la presidenta como el parlamento son rechazados por la mayoría de peruanos.

