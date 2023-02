https://sputniknews.lat/20230220/el-secuestro-de-un-militar-boicotea-las-negociaciones-entre-petro-y-el-eln-1136018234.html

El secuestro de un militar: ¿boicotea las negociaciones entre Petro y el ELN?

2023-02-20T22:45+0000

El secuestro del sargento viceprimero del Ejército Nacional, Libey Danilo Bravo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue considerada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un "sabotaje" a las conversaciones para alcanzar la paz con la guerrilla y sembró dudas sobre el resultado de las conversaciones realizadas en México."Condeno el secuestro del sargento Libey Danilo Bravo del Ejército Nacional. Estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz. Estos hechos de violencia contra la Fuerza Pública y los que día a día padecen las comunidades no pueden tener cabida en nuestra sociedad", afirmó el mandatario colombiano a medios locales.Sin embargo, consultado por Sputnik, el politólogo y académico colombiano Carlos Medina consideró que se trata de un "hecho desafortunado" que no constituye "ningún mensaje ni intento de presión" por parte de la guerrilla.A ojos del académico colombiano, se trata de "un incidente que no debe pasar a mayores" que constituye una práctica frecuente del Frente Nororiental Domingo Laín del ELN, que es el que opera en esos territorios.En ese marco, lamentó que "se le da más importancia a estos hechos que a lo que está ocurriendo en la mesa" de negociaciones montada en Ciudad de México. "Eso sí hace que la mesa no avance", advirtió.Para el experto, el secuestro es "un incidente desafortunado para el desarrollo de las conversaciones", en las que se está tratando de ajustar la agenda de conversaciones, resolver la naturaleza de la participación de la sociedad civil y establecer un cese bilateral al fuego o al menos un desescalamiento de las hostilidades" que eviten ese tipo de incidentes.De hecho, Medina hipotetizó que el efectivo militar secuestrado podría ser liberado "pronto", en el marco de "gestos humanitarios que el ELN pueda hacer" en contexto de las conversaciones con el Gobierno.Por ese motivo, el analista entiende que el presidente Petro volvió a tener una salida "desafortunada" con respecto al ELN al asegurar que se busca "sabotear" el proceso de paz.Medina recordó que Petro ya había tenido otro infortunio comunicacional cuando declaró un cese al fuego "sin haber acordado ese cese al fuego de forma bilateral" con todas las organizaciones y especialmente el ELN. El analista remarcó que se trató de una falta "grave" para el Gobierno de Petro, al incluir al ELN "en el mismo paquete con organizaciones que no tienen un perfil político sino sobre el narcotráfico".Una agenda sin restricciones, un reto para ambosPara el académico colombiano, la clave del éxito de las negociaciones debe estar en que el Gobierno y el ELN "más que adversarios, sean socios" en la mesa de negociaciones. "Lo que hay que construir con el ELN es una sociedad para avanzar en el camino de la paz", sintetizó.En efecto, Medina señaló que, a diferencia de Gobiernos anteriores, el ELN encuentra en la Administración de Petro una que no restringe la agenda de temáticas a tratar en las conversaciones de paz. El especialista apuntó que para el propio ELN constituye "un reto" encontrarse con un Gobierno "que le dice 'toda la agenda, se la concedemos'".Así, la guerrilla encuentra que el Gobierno colombiano está de acuerdo con la necesidad de apuntar a una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de paz y que incluso alienta al ELN a "enriquecer" la agenda de temas planteada y profundizar en temas como "el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y la transición energética", más allá del eje central del diálogo, que según Medina debe ser "la paz territorial".De todas maneras, el analista opinó que la clave del éxito de las conversaciones debería estar en modificar la estructura del diálogo, pasando de un esquema de "nada está acordado hasta que todo esté acordado" hacia uno en el que el lema sea "punto acordado, punto implementado".

