Biden asegura que el apoyo de EEUU a Ucrania no cesará: "La OTAN no estará dividida"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló en su discurso desde Polonia, que el apoyo del país norteamericano al Gobierno de Kiev no "flaqueará". 21.02.2023, Sputnik Mundo

Durante un discurso desde los jardines del Castillo Real de Varsovia, el mandatario estadounidense aseveró que Occidente no está planeando atacar a Rusia y aseveró que la ayuda de EEUU al Gobierno de Volodímir Zelenski seguirá. La palabras de Biden llegaron luego de su reunión con el presidente polaco, Andrzej Duda. El inquilino de la Casa Blanca anunció que EEUU será sede de la cumbre de la OTAN en 2024, una alianza que calificó como "la más poderosa". "Y cada país miembro [de la OTAN] lo sabe y Rusia también: un ataque contra uno significa un ataque contra todos. Es un juramento sagrado. Un juramento sagrado para defender cada milla de territorios de la OTAN", sentenció. Ayer, 20 de febrero, el mandatario estadounidense viajó de forma sorpresiva a Ucrania, en donde se reunió con su homólogo ucraniano y desde ahí anunció un nuevo paquete de ayuda financiera y militar a Kiev. Durante la visita se anunció que Washington entregará a Kiev equipos críticos, incluidas municiones de artillería, sistemas antiblindaje y radares de vigilancia aérea "para ayudar a proteger al pueblo ucraniano de los bombardeos aéreos", informó a su vez la Casa Blanca.Más temprano este mismo 21 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que Rusia suspende su participación en el Tratado START III (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas). "Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Repito, no se retira del Tratado, no, suspende su participación", señaló el jefe de Estado.El Tratado START III, suscrito en Praga en 2010 por un período inicial de diez años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de EEUU y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026. El START III es actualmente el único acuerdo de armas que vincula a EEUU y Rusia, después de que Washington rompiera en agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance.

