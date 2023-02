https://sputniknews.lat/20230221/eeuu-esta-listo-para-dialogar-sobre-limitaciones-de-armas-estrategicas-con-rusia-1136047401.html

EEUU está listo para dialogar sobre limitaciones de armas estratégicas con Rusia

EEUU está listo para dialogar sobre limitaciones de armas estratégicas con Rusia

21.02.2023

Washington está "listo para hablar sobre limitaciones de armas estratégicas en cualquier momento con Rusia, independientemente de cualquier otra cosa que suceda en el mundo o en nuestra relación", comunicó Blinken durante su visita a Grecia, citado por el diario The New York Times.Además, el alto funcionario apuntó que EEUU se asegurará de estar bien posicionado por su seguridad y la de sus aliados después de que Rusia suspenda su participación en START III (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas). Esa decisión la calificó de "irresponsable".Este 21 de febrero, Rusia suspendió su participación en el Tratado START III, aunque no se retiró de él completamente, según el presidente ruso, Vladímir Putin.El Tratado, suscrito en Praga en 2010 por un período inicial de diez años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de EEUU y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026. El START III es actualmente el único acuerdo de armas que vincula a EEUU y Rusia, después de que Washington rompiera en agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance.

