Roscosmos informa que la nave de carga Progress MS-21 sufrió daños por un impacto externo

MOSCÚ (Sputnik) — Expertos de la corporación espacial de Rusia atribuyeron al impacto externo los daños que sufrió el sistema de control térmico de la nave de... 21.02.2023, Sputnik Mundo

"La nave Progress MS-21 sufrió un impacto externo, al igual que la Soyuz MS-22 anteriormente, según los datos preliminares", comunicó Roscosmos.Expertos de la empresa de cohetes espaciales RSC Energia sacaron esa conclusión tras examinar las fotos que los tripulantes de la EEI sacaron el 18 de febrero, luego de que la nave de carga desatracara de la estación orbital. En las imágenes se observan cambios en el exterior del carguero, particularmente, en el radiador del compartimiento de instrumentación y en los paneles solares. Al analizar el historial de reclamaciones de los últimos 15 años, los peritos no identificaron defectos que hubieran podido causar semejante contratiempo. El pasado 11 de febrero, Roscosmos informó sobre la pérdida de presión en la cabina de Progress MS-21, pero aseguró que no suponía ningún peligro para la EEI, porque la escotilla entre el carguero y la estación estaba cerrada. El 18 de febrero, Progress MS-21 la nave de carga se desacopló de la estación. Los cosmonautas le dieron la vuelta con la ayuda de un sistema de control de teleoperador y tomaron fotografías del lugar del daño. Al día siguiente, la nave fue desorbitada y se desintegró al entrar en la atmósfera; sus fragmentos no combustibles cayeron en una área no navegable del Pacífico. Según el director ejecutivo de los programas tripulados de Roscosmos, Serguéi Krikaliov, en la Progress MS-21 se produjo una fuga de refrigerante en el sistema de control térmico, un incidente similar ocurrió en diciembre pasado con la nave Soyuz MS-22 que fue golpeada por un pequeño meteoroide, lo que provocó una fuga en el sistema de refrigeración externa.

