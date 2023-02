https://sputniknews.lat/20230222/el-empresario-vinnik-puede-ser-considerado-en-el-intercambio-de-prisioneros-entre-eeuu-y-rusia-1136065161.html

El empresario Vínnik podría ser considerado en el intercambio de prisioneros entre EEUU y Rusia

El empresario Vínnik podría ser considerado en el intercambio de prisioneros entre EEUU y Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — No se puede descartar la posibilidad de que el empresario ruso Alexandr Vínnik pueda ser considerado en un posible acuerdo de... 22.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-22T02:00+0000

2023-02-22T02:00+0000

2023-02-22T02:05+0000

internacional

alexandr vínnik

política

rusia

eeuu

paul whelan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/08/05/1129043057_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_784dba545eaf2a68f6ecf21c1af2dee5.jpg

"No, no lo descartaría", comentó Rizk. Washington está trabajando para negociar la liberación del ciudadano estadounidense Paul Whelan, quien actualmente se encuentra detenido en Rusia. Anteriormente, Alexandr Vínnik estaba bajo seria consideración para un acuerdo de intercambio de prisioneros que tuvo lugar entre Estados Unidos y Rusia a principios de diciembre. Una audiencia programada la semana pasada en el caso de Vínnik se retrasó debido a un error de programación de la cárcel en la que está detenido. Sin embargo, Rizk dijo que no es raro que los casos federales tarden varios meses. El Gobierno de Estados Unidos acusa a Vínnik de delitos financieros, incluido lavado de dinero, vinculados a su plataforma de comercio de criptomonedas BTC-e. Las autoridades señalan a Vínnik por permitir la actividad delictiva a través de BTC-e al ocultar y anonimizar las transacciones y la fuente de los fondos.

https://sputniknews.lat/20220805/moscu-rechaza-la-extradicion-a-washington-del-ruso-vinnik-realizada-por-atenas-1129079467.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alexandr vínnik, política, rusia, eeuu, paul whelan