El Gobierno de EEUU propone una política para restringir los pedidos de asilo en su frontera sur

Washington (Sputnik) — Los migrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos deberán haber pedido asilo en los países por los que viajaron previamente... 22.02.2023, Sputnik Mundo

"Esta regla establecería una condición presunta sobre la elegibilidad de asilo para ciertos no ciudadanos que no aprovechan las vías legales existentes y ampliadas para ingresar a Estados Unidos, incluida la oportunidad de programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada, y así buscar asilo u otras formas de protección de manera legal, segura y ordenada, o para buscar asilo u otra protección en uno de los países por los que viajan en su camino a Estados Unidos", refiere la notificación.La normativa será publicada el próximo 23 de febrero en el Registro Federal, pero no entrará en vigencia de inmediato, sino que habrá un período de 30 días para permitir comentarios públicos antes de su aprobación definitiva.De ser ratificada tras ese período de revisión, la ley permanecería en vigor durante dos años.Esta regla fue redactada en previsión de un posible aumento de la migración en la frontera sur tras el cese de la norma sanitaria llamada Título 42, una orden de emergencia de salud pública aprobada durante la Presidencia de Donald Trump (2017-2021) que permite la deportación inmediata de todo migrante que desee ingresar a suelo estadounidense de forma irregular, y que expira el próximo 11 de mayo. A inicios de 2023, Biden anunció su intención de enviar fuerzas adicionales a la frontera sur de Estados Unidos y acelerar la deportación de ilegales, y dio luz verde a un programa de parole humanitario para aceptar a unos 30.000 migrantes de Nicaragua, Cuba y Haití cada mes.

