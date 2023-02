https://sputniknews.lat/20230222/felipe-calderon-rechaza-haber-pactado-con-el-crimen-yo-si-cumpli-con-la-constitucion-1136076789.html

Felipe Calderón rechaza haber pactado con el crimen en México: "Yo sí cumplí con la Constitución"

El expresidente de México Felipe Calderón rechazó haber negociado con la delincuencia organizada durante su Gobierno (2006-2012), luego de que su exsecretario... 22.02.2023, Sputnik Mundo

"Yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley. Defendí a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer, porque es lo correcto", aseguró el exmandatario en un comunicado, publicado horas después de conocerse el veredicto en contra de García Luna, quien era considerado su brazo derecho en la llamada guerra contra el narcotráfico. En su pronunciamiento, Felipe Calderón reconoció las resoluciones "de los tribunales [estadounidenses] que actúan conforme a Derecho" y señaló que el veredicto alcanzado por el jurado "no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas".También dijo que "la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una persona", sino que fue "un esfuerzo de miles de soldados, marinos, policías, ministerios públicos, hombres y mujeres –y en muchos casos, perdieron la vida– por defender a las familias mexicanas".Durante su Gobierno, de 2006 a 2012, se emprendió una lucha de las Fuerzas Armadas y la Policía de México en contra de los cárteles de la droga. Sin embargo, grupos opositores, activistas sociales y periodistas denunciaron constantemente que esa estrategia de seguridad no tenía planificación y era liderada por funcionarios corruptos como García Luna. Las cifras oficiales del país latinoamericano indican que la guerra contra el narcotráfico ha dejado más de 300.000 personas muertas y más de 100.000 desaparecidos. Por ello, en buena parte de la población mexicana existe un rechazo generalizado hacia Calderón y su Administración. En su comunicado tras el juicio a García Luna, el expresidente emergido del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el veredicto contra Genaro García Luna "está siendo ya usado políticamente" para atacarlo, en "un entorno de polarización y hostigamiento". Horas antes de la publicación del posicionamiento, un jurado de una corte de Nueva York declaró culpable a García Luna de haber sido cómplice del cártel de Sinaloa durante su gestión como secretario de Seguridad Pública (2006-2012) al haberlos ayudado a traficar droga a Estados Unidos y encarcelar a sus rivales.El jurado determinó que, con base en los testimonios de exsicarios que colaboran con las autoridades estadounidenses, el exfuncionario mexicano era culpable de cinco cargos: tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por declaraciones falsas.Será hasta junio cuando el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció al narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, dicte la sentencia contra García Luna.

