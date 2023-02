https://sputniknews.lat/20230222/la-agencia-mundial-antidopaje-apela-la-conclusion-de-rusia-sobre-la-patinadora-kamila-valieva--1136067124.html

La Agencia Mundial Antidopaje apela la conclusión de Rusia sobre la patinadora Kamila Valíeva

MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) las conclusiones de la... 22.02.2023, Sputnik Mundo

"La WADA estudió atentamente [...] el dossier en el caso de la patinadora Kamila Valíeva. La WADA cree que la conclusión del Comité Disciplinario de la Rusada de que la atleta 'no era culpable o fue por negligencia' es incorrecta, según los términos del código mundial antidopaje, y ejerció su derecho de presentar una demanda apelando al CAS", señala el comunicado. Valieva se sometió a una prueba de dopaje el 25 de diciembre de 2021, durante el Campeonato Ruso de Patinaje Artístico en San Petersburgo. Seis semanas más tarde, y al día siguiente de que la selección del Comité Olímpico Ruso ganara el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 en la prueba por equipos de patinaje artístico, el laboratorio del Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, comunicó que la muestra de Valieva dio positivo en una sustancia prohibida, la trimetazidina.El 9 de febrero de 2022, la Rusada impuso a la joven una suspensión provisional con efecto inmediato, pero Valieva impugnó la medida ante el comité disciplinario del ente que canceló la suspensión. El Comité Olímpico Internacional (COI), la WADA y la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo apelaron el levantamiento de la suspensión, pero el CAS desestimó su recurso, gracias a lo cual Valieva pudo competir en la prueba individual femenina de patinaje artístico y se situó en el cuarto lugar. No obstante, el COI decidió no celebrar la ceremonia de entrega de medallas en la prueba de patinaje artístico por equipos hasta que el caso de Valíeva esté concluido.

