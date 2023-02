https://sputniknews.lat/20230223/china-en-lugar-de-crear-mas-problemas-eeuu-deberia-pensar-en-el-bien-que-puede-hacer-por-el-mundo-1136133977.html

China: en lugar de crear más problemas, EEUU debería pensar en el bien que puede hacer por el mundo

China: en lugar de crear más problemas, EEUU debería pensar en el bien que puede hacer por el mundo

En lugar de crear nuevos problemas, Washington debería plantearse qué bien puede hacer por el mundo, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores... 23.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-23T14:20+0000

2023-02-23T14:20+0000

2023-02-23T14:20+0000

ucrania

asia

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

eeuu

china

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/17/1136134526_0:0:1677:943_1920x0_80_0_0_a6aabef7e090c494ae3468dffbd0e145.jpg

En sus palabras, un gran número de municiones son imposibles de localizar o incluso caen en manos de organizaciones terroristas y fuerzas extremistas, "lo que supone una grave amenaza para la paz y la estabilidad internacional y regional".El diplomático recordó que, los datos del Departamento de Estado del país norteamericano mostraron que las ventas exteriores de armas estadounidenses en el año fiscal 2022 aumentaron casi un 50% en comparación con el año anterior."Una de las principales razones es la escalada de la crisis ucraniana. Estados Unidos y otros países occidentales suministran continuamente armas a Ucrania, lo que no solo prolonga la crisis y dificulta su solución, sino que también significa que un gran número de armas y municiones suministradas a Ucrania se pasan de contrabando a delincuentes de Europa y otras regiones a través de grupos delictivos internacionales", subrayó.Agregó que Washington reconoció que Kiev no tiene forma de saber dónde acabarán sus armas."Esto es solo la punta del iceberg de la exportación a la americana. Lo que Estados Unidos suministra a otros países no es democracia ni derechos humanos, es empobrecimiento, agitación social y represalias sangrientas", indicó Wang Wenbin.Sin embargo, concluyó el diplomático, EEUU debería darse cuenta de que cuantas más exportaciones de este tipo realice, más fuerte será la reacción por lo que en lugar de crear nuevos problemas, Washington debería pensar en el bien que puede hacer a la comunidad mundial.Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.El 20 de febrero, Wang Wenbin declaró que EEUU echa leña al fuego, estimulando la confrontación. "Instamos a Estados Unidos a que reconsidere seriamente su proceder, dé más pasos prácticos para lograr la distensión y contribuir al comienzo de las negociaciones de paz", señaló.

https://sputniknews.lat/20230221/china-insta-a-determinados-estados-a-dejar-de-crispar-el-conflicto-ucraniano-1136028435.html

ucrania

asia

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, asia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, eeuu, china