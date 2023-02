https://sputniknews.lat/20230223/sergio-ramos-anuncia-su-retiro-de-la-seleccion-de-espana-1136141642.html

Sergio Ramos anuncia su retiro de la Selección de España

Sergio Ramos anuncia su retiro de la Selección de España

El defensa español Sergio Ramos anunció su retiro de la selección española de futbol, luego de que el entrenador de 'La Roja' le informó que no sería... 23.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-23T17:40+0000

2023-02-23T17:40+0000

2023-02-23T18:05+0000

estilo de vida

⚽ deportes

sergio ramos

fifa

selección de fútbol de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/17/1136141792_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7e4e8bd3c0af56fd7e03f9369decf480.jpg

A través de redes sociales, el futbolista de 36 años anunció su decisión, lamentando que "el futbol no siempre es justo", pues "el futbol nunca es sólo futbol".En el comunicado de prensa, el jugador del París Saint German F.C. sugirió que parte de la decisión se basa en su edad y no por la baja en su rendimiento en el campo."Humildemente creo que esta trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido", afirmó el futbolista, quien representó a su país 180 veces.Sergio Ramos debutó en la Selección de España en 2005, con 18 años. Para 2016 se convirtió en el capitán de La Roja, con quien obtuvo diversos títulos entre los que se incluyen dos Eurocopas y la copa mundial de la FIFA, en 2010.De acuerdo con datos de la UEFA, Ramos es el tercer jugador europeo con más partidos internacionales al sumar 180, tan sólo por debajo de Cristiano Ronaldo y Bader Al-Mutawa que comparten el primer lugar con 196.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, sergio ramos, fifa, selección de fútbol de españa