Hungría, en contra de imponer sanciones al sector ruso de energía nuclear

Hungría, en contra de imponer sanciones al sector ruso de energía nuclear

ONU (Sputnik) — Hungría seguirá rechazando los intentos de extender las sanciones de la Unión Europea a la industria nuclear de Rusia, comunicó a Sputnik el... 24.02.2023

Hungría, agregó el ministro, jamás lo aceptará. "Es algo con lo que nunca estaríamos de acuerdo. Es algo que con toda seguridad vetaremos en caso de que tales puntos se incluyan en sanciones de cualquier tipo", aseguró Szijjarto. El canciller húngaro señaló que hubo "fuertes intentos" de incluir el sector de la energía nuclear de Rusia en el décimo paquete de medidas restrictivas contra Rusia, que se está ultimando en la actualidad, pero Budapest "no ha permitido que suceda". El 23 de febrero, la Unión Europea fracasó nuevamente en el intento de consensuar el décimo paquete de sanciones contra Rusia; las discusiones continuarán este 24 de febrero. Szijjarto calificó de decisivo el papel de Hungría en la exclusión de la industria nuclear del décimo paquete de sanciones en relación con Rusia. “Pusimos fuertes objeciones y hubo otros Estados miembros, no demasiados pero algunos, que se pusieron de nuestro lado en este sentido”, subrayó. El canciller indicó además que Hungría rechazó la idea de cambiar la periodicidad con que la UE revisa sus listas de sanciones en relación con Rusia, pasando a hacerlo una vez al año y no cada seis meses como ahora. Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero de 2022 e intentan elevar el costo del conflicto para Moscú. Según la base de datos Castellum.AI se activaron en relación con Rusia más de 11.300 sanciones individuales y sectoriales en lo que duran las hostilidades. Para el presidente Vladímir Putin, la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

