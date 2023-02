https://sputniknews.lat/20230225/ciencia-ficcion-hecha-realidad-revelan-que-particulas-de-un-sistema-cuantico-pueden-rejuvenecerse-1136193936.html

Ciencia ficción hecha realidad: revelan que partículas de un sistema cuántico pueden rejuvenecerse

Un equipo de científicos demostró que es posible acelerar, desacelerar e invertir el flujo del tiempo dentro de sistemas cuánticos. 25.02.2023, Sputnik Mundo

Un estudio llevado a cabo por los especialistas españoles Miguel Navascués y David Trillo, del Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica (IQOQI) de la Academia Austriaca de Ciencias (ÖAW), y el grupo de física experimental de la Universidad de Viena logró demostrar, teórica y experimentalmente, que se puede rebobinar un proceso para llevar los componentes de un átomo a su estado previo.El equipo de la ÖAW desarrolló un "protocolo de rebobinado" que permite a una partícula cualquiera (electrón, protón o muon, por ejemplo) volver a un estado previo.Lo demostraron teórica y experimentalmente sobre un fotón que evoluciona al atravesar un cristal."Fue uno de los experimentos más difíciles que hemos construido para un solo fotón", afirmó Philip Walther, quien participó en la investigación por parte de la Universidad de Viena.El experimento, dijo Navascués al periodista Raúl Limón, se basa en un enfoque centenario de la teoría de la relatividad de Einstein: "Un gemelo vuela al espacio a gran velocidad mientras su hermano permanece en la Tierra. Cuando el primero regrese, habrá envejecido menos que el que se quedó aquí, y el navegante confirmará que el viaje realmente tomó menos tiempo que el medido en la Tierra".El equipo del físico español quiso demostrar que las limitaciones temporales desaparecen cuando se sale del ámbito de la física clásica relativista y se entra en el de la mecánica cuántica no relativista.Los especialistas descartaron que la experiencia se pueda transferir a sistemas más grandes o incluso a una persona. En una persona es teóricamente posible, pero imposible e inútil ponerlo en práctica. "Si tuviésemos a una persona encerrada en una caja, sin influencia externa alguna, teóricamente sería posible. Pero con los protocolos que tenemos ahora, la probabilidad de éxito sería muy, muy baja. Además, el tiempo que se necesita depende de la cantidad de información que puede almacenar el sistema y una persona, considerada como un sistema físico, contiene una cantidad de información enorme. Habría que esperar millones de años para conseguir que esta persona rejuveneciera menos de un segundo. No tiene sentido", explicó el científico.El hallazgo es importante porque agrega otra característica al mundo cuántico. Pero Walther cree que también tiene consecuencias prácticas: "Estamos convencidos de que esto también tiene aplicaciones tecnológicas. Un protocolo de rebobinado en procesadores cuánticos, por ejemplo, puede usarse para revertir errores o desarrollos que no se desean", dijo el investigador.Navascués expresó dudas sobre el uso práctico del descubrimiento. Sin embargo, consideró que la investigación fue un éxito sin precedentes. "¡Hicimos realidad la ciencia ficción!", exclamó.

