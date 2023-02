https://sputniknews.lat/20230225/iran-afirma-haber-creado-un-misil-hipersonico-capaz-de-alcanzar-cualquier-base-de-eeuu-en-la-region-1136208852.html

Irán afirma haber creado un misil hipersónico capaz de alcanzar cualquier base de EEUU en la región

Irán afirma haber creado un misil hipersónico capaz de alcanzar cualquier base de EEUU en la región

Los militares iraníes aseguran haber desarrollado un misil hipersónico capaz de alcanzar cualquiera de las bases militares regionales estadounidenses en el... 25.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-25T18:14+0000

2023-02-25T18:14+0000

2023-02-25T18:14+0000

El misil es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de 1.650 kilómetros, ha detallado el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Amir-Ali Hajizadeh.Hajizadeh agregó que al usar el misil, su país "ahora es capaz de apuntar a los portaviones estadounidenses a una distancia de 2.000 kilómetros". Los funcionarios iraníes afirmaron además que el misil podría haber sido desarrollado con un alcance aún más largo, pero que lo limitaron "por respeto a los europeos".Esta no es la primera vez que Irán dice que desarrolló un misil hipersónico. En noviembre de 2022, el país persa reveló que había creado su primer misil balístico hipersónico, aunque en aquel entonces el Departamento de Estado de EEUU puso en duda dichas afirmaciones.Irán destaca que su programa de misiles es necesario como elemento disuasorio, algo, que Hajizadeh reitero en su anuncio.De acuerdo con el comandante, EEUU se beneficia con un Oriente Medio desestabilizado y agregó que es la causa principal de los conflictos en todo el mundo, mencionando específicamente las situaciones de Ucrania y Taiwán.Gracias al programa de misiles, Hajizadeh asegura que, Irán ahora es capaz de atacar las bases regionales estadounidenses "siempre que surja la necesidad".Si bien, las verdaderas capacidades del nuevo misil no se conocerán hasta que se publique un video de una prueba en vivo, Irán afirma que es capaz de alcanzar una velocidad de entre Mach 12 y 13 (12 a 13 veces la velocidad del sonido), y que puede evitar además la defensa antimisiles gracias en parte a un motor incorporado que aumenta su maniobrabilidad al acercarse a su objetivo.En comparación, el nuevo prototipo de misil hipersónico estadounidense, el AGM-183A, tiene una velocidad máxima declarada de Mach 20, pero en las pruebas nunca ha alcanzado incluso el Mach 6. Es decir, que tiene un alcance de aproximadamente 1.600 km."Expreso con confianza que los enemigos no serán capaces de desarrollar un misil similar en las próximas décadas", prosiguió Hajizadeh, quien también afirmó que el misil estaba ahora en el arsenal de la Guardia Revolucionaria Islámica.

