https://sputniknews.lat/20230227/linda-caicedo-la-estrella-colombiana-del-futbol-femenino-que-llego-al-real-madrid-1136261398.html

Linda Caicedo, la estrella colombiana del fútbol femenino que llegó al Real Madrid

Linda Caicedo, la estrella colombiana del fútbol femenino que llegó al Real Madrid

Con 18 años recién cumplidos, la delantera colombiana Linda Caicedo firmó contrato con el poderoso Real Madrid y promete ser una de las nuevas estrellas del... 27.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-27T22:13+0000

2023-02-27T22:13+0000

2023-02-27T22:13+0000

américa latina

⚽ deportes

fútbol

real madrid

madrid

colombia

valle del cauca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1b/1136260714_0:115:1080:723_1920x0_80_0_0_df926d925597ddb4b80b28ed057e6b71.jpg

El fútbol femenino colombiano parece no dejar de crecer. Para comprobarlo basta recordar el segundo puesto obtenido por la selección nacional en la Copa del Mundo femenina sub-17, que se disputó en la India en 2022, cuando las sudamericanas cayeron en la final ante España.La grata y competitiva imagen que dejó el seleccionado colombiano no pasó inadvertida para los principales equipos del mundo y así fue que el club español Real Madrid, una de las instituciones deportivas más poderosas del mundo, echó el ojo a la estrella de la selección subcampeona sub-17: Linda Caicedo.El equipo merengue llevaba un buen tiempo tras los pasos de la delantera nacida en el Valle del Cauca (oeste). Sin embargo, Caicedo no podía fichar por los merengues porque aún no era mayor de edad y no podía abandonar su casa familiar en Candelaria, poblado ubicado a 19 kilómetros de Cali.La delantera alcanzó la mayoría de edad el pasado 22 de febrero, un día después de disputar un amistoso frente a México. Tan solo días después de cumplir 18 años, Caicedo ya estaba en Madrid para estampar su firma con el equipo blanco, que pretende cortar la racha de triunfos de su eterno rival, el FC Barcelona.La exjugadora del América de Cali, equipo en el que debutó con 14 años, y el Deportivo Cali, se convirtió así en la primera futbolista colombiana en llegar al Real Madrid."Me siento humildemente agradecida con el Real Madrid por hacer el sueño de esta niña una realidad", escribió Caicedo en sus redes sociales, acompañando el texto con una foto de su infancia con la camiseta madridista.Para llegar al Real Madrid, Caicedo rechazó ofertas de otras potencias europeas que en fútbol femenino son consideradas más consistentes que los españoles, como el Chelsea inglés o el propio FC Barcelona.En el vestuario merengue la jugadora compartirá espacio con otras dos latinoamericanas, la brasileña Kathellen y la mexicana Kenti Robles.Caicedo buscará superar un año 2022 repleto de éxitos. Además de ser elegida como la mejor jugadora de la Copa América Femenina y mejor futbolista joven por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), disputó dos mundiales en un mismo año, el sub-20 de Costa Rica, en el que alcanzó los cuartos de final, y el sub-17 de India, en el que alcanzó el subcampeonato.La colombiana podría hacer su debut oficial con el equipo blanco el 4 de marzo, cuando el Real Madrid enfrente a su par del Alhama de Murcia, por la Primera División Femenina de España.

https://sputniknews.lat/20220728/a-pesar-de-los-avances-la-cancha-sigue-inclinada-en-el-futbol-femenino-1128804661.html

https://sputniknews.lat/20230227/lluvia-de-peluches-en-un-campo-de-futbol-de-turquia-para-ninos-afectados-por-el-terremoto--video-1136232578.html

madrid

colombia

valle del cauca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, fútbol, real madrid, madrid, colombia, valle del cauca