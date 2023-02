https://sputniknews.lat/20230228/amlo-anuncia-que-si-habra-planta-de-tesla-en-mexico-y-estara-en-nuevo-leon--1136296555.html

AMLO confirma que la planta de Tesla en México será instalada en el estado de Nuevo León

AMLO confirma que la planta de Tesla en México será instalada en el estado de Nuevo León

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tras platicar con el director de Tesla, Elon Musk, la empresa comunicó que sí instalará su... 28.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-28T14:10+0000

2023-02-28T14:10+0000

2023-02-28T14:34+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

tesla

elon musk

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1c/1136296769_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_9acbc3215d74b4116bbdcf201b1de280.jpg

El anuncio de López Obrador se da luego de que él mismo señalara que su Gobierno no otorgaría los permisos en caso de que la mega planta optara por Nuevo León como sede, esto, dijo, por la escasez de agua en dicho estado. Durante su conferencia de prensa del pasado 20 de febrero, el mandatario aseveró que las autoridades mexicanas abrirían las puertas a Tesla con la condición de que la planta se instalara en el sureste, en donde señaló que no hay escasez de agua. La reunión virtual entre el presidente de México y Elon Musk se realizó el 27 de febrero. Tras ello, la Cancillería mexicana indicó que Tesla sí llegaría al país, pero no especificaron en qué zona se instalaría la planta.

méxico

2023

méxico, gobierno de méxico, tesla, elon musk