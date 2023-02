https://sputniknews.lat/20230228/bolivia-la-oposicion-amenaza-con-un-referendo-revocatorio-contra-el-presidente-1136306871.html

Bolivia: la oposición amenaza con un referendo revocatorio contra el presidente

El Comité Cívico pro Santa Cruz anunció iniciar trámites en mayo, con el fin de lograr la instancia electoral para revocar a Luis Arce. En otro orden, abordamos los cambios en el gabinete de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, dijo que la decisión de avanzar contra el referendo revocatorio responde a la negativa del Gobierno de promulgar una ley de amnistía para quienes considera "presos políticos".Los cívicos dieron un plazo hasta el 25 de febrero para que el Ejecutivo de Arce amnistiara a dirigentes recluidos. Entre los incluidos está el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, aprehendido por cargos de terrorismo en relación con el Golpe de Estado contra Evo Morales en 2019."Se han cumplido los plazos, la pregunta es bastante clara y se debe realizar a partir de mayo. No nos desesperemos, vamos con calma", apuntó Larach.En el país, la norma establece que, a iniciativa ciudadana, se pueden iniciar procesos revocatorios contra autoridades una vez que hayan cumplido con la mitad de su mandato.Para ello se deben recabar al menos 1,5 millones de firmas bajo supervisión del Tribunal Supremo Electoral y posteriormente convocar a un referendo.A criterio del entrevistado, esta situación "afecta también a la población, que necesita trabajo y garantías. Y con anuncios como este no las tiene. La oposición en Bolivia nunca entendió, incluso desde antes del Golpe de 2019, las necesidades reales de los bolivianos".A criterio de Rodas, si la instancia de referendo se concreta, el oficialismo "tiene grandes chances" de ganar."El propio expresidente Evo Morales (2006-2019) ha ido a un referendo revocatorio, en otro contexto [año 2008], y salió victorioso. Y eso fue un punto de quiebre que marcó la agenda política nacional. Si en este caso hay otra instancia de este tipo, cumpliendo con los requisitos, el Gobierno tiene grandes chances de vencer, más allá de algunas disputas internas. Estas se dejan de lado por un bien mayor", señaló Rodas.El entrevistado se refirió al peso que puede tener, en una eventual consulta, el uso que quiere hacer el Comité Cívico pro Santa Cruz de la prisión del gobernador cruceño.En ese sentido, manifestó que tratar de amenazar con un revocatorio a un Gobierno democrático evidencia el nivel de "ignorancia de los sectores opositores"."La oposición intenta mostrar a Camacho como a un preso político más, pero no es así. La Justicia actúa y no es por necesidad del Gobierno que está detenido, sino por las 38 personas muertas en la represión durante el Golpe, articulado por este señor. Esta gente pide Justicia", expresó Rodas.En esta edición de En Órbita también presentamos —entre otros temas— los recientes cambios en el gabinete del Gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Conversamos con el periodista colombiano, Camilo Rueda Navarro.En otro orden, en Ecuador fue enviado a prisión preventiva un hombre acusado de participar en el asesinato del líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Eduardo Mendúa.El movimiento indígena ha roto el diálogo con el Gobierno de Guillermo Lasso, al acusarlo de incumplir acuerdos fijados tras las protestas sociales de 2022.Sputnik dialogó con Xavier Solis, abogado y defensor de Derechos Humanos e integrante de la Fundación Alejandro Labaka; y con Jorge Acero, defensor de Derechos Humanos, y allegado a Mendúa.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

