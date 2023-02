https://sputniknews.lat/20230228/china-cuestiona-a-eeuu-por-tiktok-la-mayor-superpotencia-le-teme-a-una-app-para-jovenes-1136308432.html

China cuestiona a EEUU por TikTok: "¿La mayor superpotencia le teme a una 'app' para jóvenes?"

China cuestiona a EEUU por TikTok: "¿La mayor superpotencia le teme a una 'app' para jóvenes?"

Las restricciones del Gobierno de Estados Unidos a TikTok son un abuso del poder estatal, señaló Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de... 28.02.2023, Sputnik Mundo

En diciembre del año pasado, Washington prohibió a sus funcionarios utilizar esta plataforma, esta decisión fue tomada luego de que los servicios de inteligencia estadounidenses determinaran que la red social es una amenaza para la seguridad nacional. En esa época, The Wall Street Journal reveló que funcionarios del Gobierno estaban presionando para que se vendiera la compañía china, con el fin de que no tuviera una supuesta injerencia política en ese país.Esta medida se recrudeció el 27 de febrero después de que Shalanda Young, directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, dio a conocer un memorando donde se solicita a todas las agencias ejecutivas y con las que tienen contrato eliminar esa aplicación de ByteDance, matriz de TikTok. Esto lo deben hacer durante los 30 días posteriores al anuncio.Ante ello, la funcionaria china apuntó en conferencia de prensa que la Administración estadounidense ha "extendido el concepto de seguridad nacional y abusado del poder del Estado para oprimir a compañías de otros países".Ning consideró que el Gobierno de Estados Unidos muestra debilidad ante una plataforma tan popular.EEUU no es el únicoDespués del veto de Washington a TikTok, otros países tomaron la misma decisión. Por ejemplo, Canadá informó que ningún dispositivo móvil de sus empleados debe tener esta plataforma."Sospecho que a medida que el Gobierno da el paso significativo de decirle a todos los empleados federales que ya no pueden usar TikTok en sus teléfonos de trabajo, muchos canadienses, desde empresas hasta particulares, reflexionarán sobre la seguridad de sus propios datos y tal vez tomen decisiones", explicó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.A ellos se sumó la Comisión Europea, que alegó proteger la ciberseguridad de sus funcionarios. Ellos requieren eliminar la aplicación de sus dispositivos de trabajo a más tardar el 15 de marzo.Sobre esto, TikTok afirmó que la compañía está decepcionada con la decisión y que la considera "errónea y basada en ideas equivocadas".

