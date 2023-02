https://sputniknews.lat/20230228/eurodiputado-considera-que-el-decimo-paquete-de-sanciones-antirrusas-seria-el-ultimo-1136287616.html

Un eurodiputado considera que el décimo paquete de sanciones antirrusas será el último



BRUSELAS (Sputnik) — El décimo paquete de sanciones contra Rusia puede ser el último, debido a las grandes divergencias existentes en la UE, declaró a Sputnik... 28.02.2023, Sputnik Mundo

El 25 de febrero la UE puso en marcha un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que amplió las restricciones de exportación e importación y vetos personales, así como anunció nuevas prohibiciones al trabajo de los medios de comunicación rusos.Según el parlamentario, además "existe algo que no se dice públicamente en Bruselas: la energía nuclear civil rusa controlada por Rosatom", ya que "Europa todavía importa el 19,7% de su uranio de Rusia". Mariani señaló que 19 reactores nucleares de fabricación rusa proporcionan energía a cinco países de la UE, incluidos Finlandia, Hungría y la República Checa, y que solo Rosatom puede garantizar la seguridad de su mantenimiento, pues los ingenieros franceses y estadounidenses de Framatome y Westinghouse no pudieron hacerlo, a pesar de los intentos. Además, gracias a las centrales nucleares de fabricación rusa, se genera el 52% de la electricidad en Eslovaquia y casi el 47% de la electricidad en Hungría, que ya vetó las sanciones en el sector nuclear, señaló el experto. Igualmente el político destacó que "casi la mitad del uranio utilizado por Estados Unidos proviene de Rusia", lo cual resulta algo incómodo para el presidente del país norteamericano, Joe Biden, quien incluyó la energía nuclear en su plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En su opinión, ya no quedan áreas contra las que la UE pueda imponer sanciones, y el anuncio del décimo paquete de sanciones "con retraso" es "un reconocimiento del fracaso y la impotencia" de Europa. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

