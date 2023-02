https://sputniknews.lat/20230228/segun-la-primera-dama-de-eeuu-biden-tiene-intencion-de-presentarse-a-las-elecciones-presidenciales-1136271118.html

Según la primera dama de EEUU, Biden tiene intención de presentarse a las elecciones presidenciales

Según la primera dama de EEUU, Biden tiene intención de presentarse a las elecciones presidenciales

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, buscará reelegirse en el cargo, de acuerdo con la primera dama, su esposa Jill Biden. 28.02.2023, Sputnik Mundo

En una entrevista realizada por CNN, la pareja del mandatario explicó que su esposo está en planes de buscar un segundo periodo al frente de la Casa Blanca, aunque el anuncio no se haya realizado formalmente todavía. "Por supuesto que estoy totalmente a favor", afirmó Jill Biden.Posteriormente, en un encuentro con Associated Press, respondió al ser cuestionada sobre el tema: "¿Cuántas veces tiene que decirlo para que usted lo crea?".La primera dama de EEUU agregó que el actual mandatario, quien asumió el cargo en 2021, "dice que no ha terminado. No ha terminado lo que comenzó. Eso es lo que importa".De acuerdo con AP, los colaboradores del presidente de Estado Unidos estiman que el anuncio oficial sobre la búsqueda de un segundo periodo gubernamental se hará en abril, al terminar el primer trimestre de recaudación de fondos. Esta misma estrategia siguió el expresidente Barack Obama, quien gobernó por ocho años (2009-2017) y con quien Biden colaboró como vicemandatario.¿Cuál es el panorama para Biden?Expertos consultados por la agencia Reuters destacaron que el deseo de Biden de reelegirse para un segundo periodo es aún un tema que debate en el Partido Demócrata, donde milita el político estadounidense."Pondría a prueba si los votantes están listos para darle, que ya es el presidente estadounidense más viejo de la historia, otros cuatro años en el cargo", aseveró uno de los especialistas consultados.A lo largo de su gobierno, Biden ha rechazado los cuestionamientos por su edad y, en cambio, habla continuamente sobre su futuro político, pero aún no ha hecho una declaración formal de intenciones."Es totalmente legítimo hacer eso. Y lo único que puedo decir es que me observen", declaró sobre este tema en ABC News el 26 de febrero.

