Suspenden las llegadas y salidas desde y hacia el aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — El aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo suspendió temporalmente todos los vuelos de salida y llegada, según las autoridades... 28.02.2023, Sputnik Mundo

Se detectó un objeto aéreo no identificado a unos 160-200 km de San Petersburgo, según los medios locales.Agregaron que esta información fue comunicada al servicio aeroportuario de Púlkovo por el Ministerio de Defensa a través de sus canales. Por lo tanto, según el procedimiento establecido, el aeropuerto de San Petersburgo no acepta aterrizajes de aviones y no da permiso para despegar. Se informa que los aviones de combate están en el aire.Más tarde, una fuente familiarizada con el asunto informó a Sputnik que el espacio aéreo sobre el aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo se reabrió. "Se levantó [la restricción]", dijo.

