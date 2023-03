https://sputniknews.lat/20230301/blinken-insiste-en-juzgar-a-pekin-pese-al-proyecto-chino-de-paz-para-ucrania-1136312091.html

Blinken insiste en criticar a Pekín pese al proyecto chino de paz para Ucrania

Blinken insiste en criticar a Pekín pese al proyecto chino de paz para Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, insiste en acusar a China de planear dar 'apoyo letal' a Rusia, a pesar de que Pekín ya presentó la... 01.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-01T01:30+0000

2023-03-01T01:30+0000

2023-03-01T01:52+0000

internacional

china

otan

ucrania

pekín

antony j. blinken

política

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1c/1136312209_0:74:1281:794_1920x0_80_0_0_ad23bfb923045367d0c92bb8018c6749.jpg

Durante una conferencia de prensa realizada como parte de su viaje a Kazajistán, la mano derecha de Joe Biden reiteró sus preocupaciones de que "China está considerando ir más allá del apoyo no letal que algunas de sus empresas han estado proporcionando a un apoyo material realmente letal para el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania". Días antes, el 24 de febrero, el Gobierno de Xi Jinping emitió la primera postura oficial del país asiático ante el conflicto entre Kiev y Moscú. Su postura fue muy clara: a favor de la paz y de no conformar bloques militares que dividan al mundo y perjudiquen la cooperación global. Además, Pekín aseguró que no se sumaría a las sanciones contra Rusia. La posición china; sin embargo, no agradó entre los líderes occidentales de Washington y la Unión Europea (UE). Desde que el pasado 24 de febrero China anunció que reforzaría sus relaciones con Rusia al mismo tiempo que presentó un plan de paz de 12 puntos, la Casa Blanca y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han acusado a Pekín de planear el envío de ayuda militar a Moscú.El propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha acusado a China de analizar el envío de "ayuda letal" a Rusia, versión que Pekín ha rechazado.Al respecto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, pidió dejar de alimentar una narrativa de Guerra Fría y llamó a cuestionar qué papel ha jugado en la OTAN en la crisis de Ucrania, al suministrar armamento al Ejército de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230228/filipinas-se-enfoca-en-defender-sus-fronteras-en-medio-de-la-confrontacion-eeuu-china-1136292293.html

china

ucrania

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, otan, ucrania, pekín, antony j. blinken, política, 📰 suministro de armas a ucrania