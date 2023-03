https://sputniknews.lat/20230301/cancilleria-rusa-odesa-y-chornomorsk-podrian-servir-para-entregar-material-radiactivo-a-ucrania-1136319470.html

Cancillería rusa: Odesa y Chornomorsk podrían servir para entregar material radiactivo a Ucrania

Los puertos de Odesa y Chornomorsk, implicados en el pacto alimentario, podrían ser utilizados para entregar material radiactivo a Ucrania, declaró la... 01.03.2023, Sputnik Mundo

Además, informó del otro envío de materiales tóxicos el 19 de febrero. Se trata de contenedores que contenían la sustancia radiactiva Californio-252 que se utiliza activamente para probar la integridad de los reactores de las centrales nucleares. El Ministerio afirmó que la entrega se había realizado en el puerto de Odesa a través de un buque de carga seca."Cuando se recibió en el puerto, el sistema de control radiactivo estaba desactivado. Una investigación periodística reveló que el proveedor de esta sustancia radiactiva es Frontier Technology Corp. de Estados Unidos, una empresa que fabrica contenedores para isótopos radiactivos, especialmente fuentes de radiación de neutrones", agregó.Además, Zajárova añadió que no debe pasarse por alto que dicha información se produce en un contexto de tensiones en la región de Transnistria, fomentadas por Kiev."No puede sino causar preocupación que tales acontecimientos se produzcan en las inmediaciones de Transnistria, en torno a la cual el régimen de Kiev está creando tensión deliberadamente. Tampoco hay que olvidar que los puertos ucranianos mencionados están implicados en el 'acuerdo de los cereales'. Uno no puede dejar de preguntarse si estos puertos y el corredor humanitario en su conjunto no están siendo utilizados para algún otro propósito", dice el comentario.La portavoz destacó que las autoridades ucranianas no comentan la información en los medios ni en las redes sociales.Zajárova dijo también que Moscú instaba a las organizaciones internacionales especializadas a prestar la máxima atención a esta información.El 28 de febrero, el Ministerio de Defensa ruso informó de que desde Europa se habían enviado a Ucrania contenedores con sustancias radiactivas para un montaje con el fin de acusar a las Fuerzas Armadas rusas. Según el organismo, el régimen de Kiev continúa los preparativos para una provocación a gran escala antes de la sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU para acusar a Rusia de supuesta "violación grave" de la Convención sobre Seguridad Nuclear.

