Serbia está dispuesta a abordar el plan de la UE para Kosovo, pero con una condición

BELGRADO (Sputnik) — Las autoridades serbias están interesadas en debatir algunos puntos del plan para normalizar las relaciones entre Serbia y la república... 01.03.2023, Sputnik Mundo

Según el mandatario, no llegó a un acuerdo alguno al respecto en las conversaciones con el primer ministro kosovar, Albin Kurti, celebradas el pasado lunes en Bruselas con la mediación de la Unión Europea (UE). El líder serbio subrayó que no tomará parte en aplicar estos puntos del plan, aunque se hayan convertido en un marco de negociación para el bloque comunitario. Durante la reunión entre el jefe de Estado serbio y Kurti, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, presentó las propuestas de la Unión Europea para normalizar las relaciones entre Belgrado y Pristina que, en particular estipulan que las partes desarrollarán "relaciones normales y de buena vecindad entre sí sobre la base de la igualdad de derechos". El documento señala que ambas partes se guiarán por la Carta de la ONU, incluidos "los principios de igualdad soberana de todos los Estados, el respeto de su independencia, autonomía e integridad territorial, el derecho a la autodeterminación, la protección de los derechos humanos y la no discriminación". Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

