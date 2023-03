https://sputniknews.lat/20230302/inaugurada-la-gran-linea-circular-del-metro-de-moscu-1136379880.html

Inaugurada la Gran Línea Circular del metro de Moscú

Este miércoles, el 1 de marzo, la primera jornada de la primavera calendaria, no pudo haber un regalo mejor para los habitantes y huéspedes de la capital rusa que la inauguración de una nueva línea circular del subterráneo de Moscú.El presidente Vladímir Putin participó por videoconferencia en este importante evento. Se dirigió al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, rodeado por un grupo de ingenieros y trabajadores, constructores de la nueva arteria subterránea, así como a los empleados del metro, reunidos todos en una estación del nuevo anillo en la ceremonia inaugural."Queridos amigos, hoy abrimos 9 estaciones de la Gran Línea Circular del metro de Moscú, lo que supone la finalización de la construcción de la tercera etapa del proyecto de gran envergadura. El alcalde Serguéi Sobianin me ha mantenido informado de la marcha de la obra, y hoy constatamos que la nueva línea se pone en funcionamiento por completo y puede utilizarse al cien por cien de sus capacidades.¡Felicito a los moscovitas y los habitantes de la provincia de Moscú con este magno evento!", dijo el mandatario.El presidente Putin subrayó que el nuevo anillo del metro moscovita "сambiará cualitativamente todo el sistema de transporte de la capital" y hará la vida en la ciudad "más cómoda y dinámica".El jefe de Estado destacó de manera especial los impresionantes parámetros técnicos de la Gran Línea Circular del metro de Moscú."Por su extensión, el anillo de 70 kilómetros se ha convertido en la mayor línea subterránea de los metropolitanos del mundo, al colocarse por delante del líder mundial entre las líneas circulares subterráneos, de nuestros amigos chinos."Cuando nos reunamos con el líder chino, Xi Jinping, en Moscú, si el porgrama de su visita lo permite, gustosamente les mostraremos a nuestros huéspedes esta nueva Gran Línea Circular", indicó.En este contexto hay que señalar que el nuevo anillo del metro de Moscú, de 70 kilómetros de longitud, encabeza el "Top 5" de las líneas subterráneas circulares de mayor extensión del mundo, seguido por La Segunda Línea Circular de Pekín, de 57 km; la Línea 2 de Seúl, de 47,7 km; la Línea 12 de Madrid, de 40, 6 km; y la Línea Circular de Singapur que tiene una extensión de 35,5 km.El nuevo anillo del metro de Moscú cuenta con 31 estaciones y ofrece un total de 47 conexiones con otras líneas del subterráneo, así como con las estaciones de varias líneas férreas que atraviesan la capital rusa y las del llamado "anillo ferroviario".Sin lugar a dudas, estas nuevas conexiones adicionales permitirán reducir considerablemente el tiempo que supone trasladarse de un lugar a otro dentro de la megalópolis de Moscú.A partir de este año, cada 2 de octubre se va a celebrar en Rusia el Día de los Constructores del Metro en señal de reconocimiento y como manifestación de respeto a muchas generaciones de los creadores del metro.El presidente Putin comunicó que había firmado el decreto correspondiente y explicó que la elección de la fecha se debe a que el 2 de octubre de 1931 fue aprobada la decisión de empezar la construcción del metro de Moscú.Y aunque parezca increible, apenas pasados tres años y medio desde que se aprobara la decisión de comenzar la construcción del metro de Moscú, el 15 de mayo de 1932 fue inaugurada la primera "línea roja" que tenía 13 estaciones.Hoy esta línea cuenta con 26 estaciones.El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la inauguración de la Gran Línea Circular como "un acontecimiento realmente de importancia histórica y no solo para el metro, sino para todo el sistema de transporte de Moscú".

