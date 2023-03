https://sputniknews.lat/20230305/el-primer-ministro-de-grecia-pide-perdon-por-el-accidente-ferroviario-que-causo-decenas-de-muertos-1136481833.html

El primer ministro de Grecia pide perdón por el accidente ferroviario que causó decenas de muertos

MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, pidió perdón a sus connacionales por el accidente ferroviario del 28 de febrero cerca de... 05.03.2023, Sputnik Mundo

El primer ministro remarcó que las autoridades no deben escudarse con que hubo un error humano. Si se hubiera completado la puesta en marcha del sistema de control remoto, alegó, este accidente difícilmente habría ocurrido. Mitsotakis prometió que la investigación no tardará en establecer las responsabilidades y que el ministro responsable anunciará medidas para mejorar de forma inmediata la seguridad ferroviaria hasta que se complete un sistema de gestión electrónica. "Ahora, tenemos el deber de apoyar a las familias de las víctimas, reconociendo valientemente los errores del Estado", señaló. El primer ministro se declaró dispuesto a solicitar de inmediato a la Comisión Europea y a los países amigos asistencia tecnológica para que Grecia tenga por fin trenes modernos, así como luchar por fondos comunitarios adicionales para mantener y poner al día rápidamente la red existente. Finalmente, Mitsotakis propondrá crear en el próximo Parlamento un comité especial que se encargaría de "investigar la dolorosa historia de los ferrocarriles griegos a lo largo de los últimos veinte años". "Lo que no se ha hecho durante tantos años hay que hacerlo ahora y rápido", añadió. En la noche del 28 de febrero, un tren con 350 pasajeros, que se dirigía de Atenas a Salónica, chocó con un convoy de mercancías cerca de la ciudad de Lárisa, en el centro de Grecia. La colisión provocó el descarrilamiento de tres vagones y un incendio. De acuerdo con los datos más recientes, 57 personas perdieron la vida en el accidente y 85 sufrieron lesiones.

