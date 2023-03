https://sputniknews.lat/20230305/no-solo-una-extrana-costumbre-que-simbolizan-las-2-tazas-de-te-delante-de-xi-jinping-1136482041.html

No solo una extraña costumbre: ¿qué simbolizan las 2 tazas de té delante de Xi Jinping?

No solo una extraña costumbre: ¿qué simbolizan las 2 tazas de té delante de Xi Jinping?

En todos los eventos en los que participa el presidente chino, Xi Jinping, se colocan dos tazas delante de él, mientras que en otros solo una.

Las dos tazas de té para Xi Jinping aparecieron por primera vez durante la ceremonia de apertura de la reunión anual. Mientras tanto, otros seis miembros del Comité Permanente del Politburó, incluido el primer ministro, Li Qiang, solo tenían una taza delante. Después, la doble taza reapareció en todas las demás salas en las que el presidente de China asistió a reuniones separadas.Ambas tazas del mandatario solo contienen té, pero el periódico destaca que en la política china, los símbolos y el protocolo son muy importantes, "a menudo el simbolismo es más importante que las declaraciones pronunciadas". En particular, se detalla que en China existe la expresión ren zou, cha liang, que significa "el té se enfría cuando la gente se va". Además, en 2015, el periódico oficial del Partido Comunista de China (PCCh) Diario del Pueblo publicó un artículo sobre ren zou, en el que sugería que los veteranos del partido deberían "retirarse en silencio y no interferir en la política del camarada Xi"."Algunos funcionarios jubilados no están dispuestos a aceptar el 'té frío' posterior a su retirada, por lo que hacen todo lo posible por prolongar sus poderes e intentan mantener sus tazas de té siempre calientes", señalaba.Así que, según Nikkei Asia, las dos tazas parecen insinuar que el té del jefe del PCCh no solo no se enfría, sino que hay otra taza de té caliente esperándole, lo que simboliza el hecho de que su retirada no esté a la vista.Xi Jinping, quien fue elegido jefe del PCCh y líder de China en 2012 y reelegido en octubre de 2022 como el presidente por tercera ocasión, ya lleva más de 10 años en el poder.

