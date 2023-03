https://sputniknews.lat/20230306/medios-chinos-se-burlan-del-empeno-de-eeuu-en-proyectarse-como-hegemon-asiatico-1136493861.html

Medios chinos se burlan del empeño de EEUU en proyectarse como hegemón asiático

En una aparición televisiva esta semana, el embajador estadounidense en China, Nicholas Burns, aseguró que la posición de su país en Asia es "más fuerte" hoy... 06.03.2023, Sputnik Mundo

Los medios de comunicación chinos han tachado de "impotentes y ridículas" las afirmaciones del embajador estadounidense de que EEUU "sigue siendo el líder indiscutible en Asia" y que China simplemente "tendrá que lidiar con ello". "Lo que dijo el político estadounidense implica dos mensajes", se lee en un artículo en el medio Global Times en respuesta a los comentarios de Burns sobre el "liderazgo" estadounidense. "En primer lugar, parece criticar a China por no entender la presencia de EEUU en Asia Pacífico. En segundo lugar, Burns quiere que Pekín reconozca el liderazgo de Washington en la región. Sin embargo, ambas cosas están lejos de la verdad".El espacio periodístico chino explicó que el "error de cálculo estratégico" de Washington ha sido siempre creer que China querría expulsar a Estados Unidos de Asia. La realidad, sugería Global Times, es que China no solo reconoce la presencia estadounidense, sino que le gustaría ver "una coexistencia pacífica y una cooperación beneficiosa para todos" con su vecino del otro lado del Pacífico. "Lo que Pekín rechaza es ser dirigido por nadie más, incluido Washington"."Washington tiene que entender que la mayoría de los países de Asia Pacífico no quieren verse atrapados de nuevo en una confrontación similar a la de la Guerra Fría, ni quieren ver conflictos entre grandes potencias. El deseo de EEUU de liderar los asuntos regionales y obtener el reconocimiento de otros países es una ilusión que contradice por completo la tendencia de desarrollo", en la región, valora la página de opinión.Señalando el indiscutible declive global del poder nacional estadounidense y una creciente lista de problemas internos, el medio afirma que las declaraciones de Burns sonaban más a ilusión o "autoafirmación" que a realidad. Acusando al diplomático de "alimentar" el deterioro de los lazos entre China y Estados Unidos a lo largo de su mandato de casi un año como embajador, Global Times sugiere que "como megáfono de Washington para Pekín", Burns, y otros políticos estadounidenses como él, "deberían entender que el 'orgullo y el prejuicio' hacia China solo traerán más peligro y caos a la región y al mundo".

