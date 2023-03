https://sputniknews.lat/20230307/como-europa-se-aprovecha-de-africa-utilizando-el-acuerdo-de-los-cereales-1136570352.html

¿Cómo Europa se aprovecha de África utilizando el acuerdo de los cereales?

¿Cómo Europa se aprovecha de África utilizando el acuerdo de los cereales?

Durante los primeros seis meses del acuerdo de los cereales, Europa se ha beneficiado de esta situación al recibir mayor cantidad de grano y venderlo más caro...

En julio de 2022, Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo sobre la provisión de un corredor marítimo humanitario para barcos que exportan alimentos y fertilizantes desde los puertos ucranianos del mar Negro. El 19 de noviembre, el acuerdo se prorrogó por otros 120 días. Si no se renueva, finaliza el 18 de marzo de 2023.El grano salió de Ucrania a precios muy favorables y desde Europa, después de haber caído en manos de los especuladores europeos, llegó a África y Asia, pero a precios completamente diferentes, detalló Súzdaltsev.Rusia ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones y ha facilitado la carga y entrega del grano ucraniano, para que sea enviado a África, Asia y otras regiones con escasez de alimentos, destaca Súzdaltsev, y aclara que con respecto al grano y los fertilizantes rusos, las promesas no fueron cumplidas por Occidente.Según Súzdaltsev, después de la extensión del acuerdo, nada ha cambiado este invierno en pro de cumplir con las obligaciones hacia Rusia.Ucrania ha obtenido 7.000 millones de dólares vendiendo grano, y ha gastado ese dinero en comprar armamento para luchar contra Rusia, puso de relieve el politólogo, al añadir que para Occidente, la pérdida de Rusia es mucho más importante que la cuestión del hambre.El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado en repetidas ocasiones que la mayoría de los barcos que transportaban grano ucraniano no llegaron a los países más pobres del mundo y terminaron en Europa. También destacó que los productos rusos no están ingresando a los mercados mundiales, como prometió el acuerdo.

