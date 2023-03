https://sputniknews.lat/20230307/el-gobierno-de-espana-le-exige-a-eeuu-que-inicie-la-limpieza-por-el-accidente-nuclear-de-palomares-1136540772.html

El Gobierno de España le exige a EEUU que inicie la limpieza por el accidente nuclear de Palomares

El Gobierno de España le exige a EEUU que inicie la limpieza por el accidente nuclear de Palomares

El Gobierno de España pidió a Estados Unidos que proceda a retirar las tierras contaminadas en la pedanía almeriense de Palomares por la caída de cuatro bombas... 07.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-07T04:17+0000

2023-03-07T04:17+0000

2023-03-07T04:17+0000

internacional

eeuu

palomares

gobierno de españa

guerra fría

medioambiente

el país

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/07/1136540627_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_25815af8af4d41e26ce09cf5c3682e59.jpg

Fue el 17 de enero de 1966, hace 57 años, cuando un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135 del Ejército estadounidense colisionaron y dejaron caer las bombas termonucleares.Aunque ninguno de los artefactos explotó, los detonadores llenos de plutonio de dos de los artefactos se dispararon, esparciendo el plutonio 239, altamente radiactivo, en Palomares.El accidente nuclear es considerado el más grave de la Guerra Fría, pues dejó unos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminados, según recuerda el diario El País. Después de lo sucedido, Estados Unidos emprendió la operación Broken Arrow —flecha rota— en la que cientos de soldados del país norteamericano y algunos operadores de la Junta de Energía Nuclear de España se encargaron de limpiar la zona y recuperar los artefactos.Tras la primera limpieza y evaluación de los riesgos, se obligó a muchos habitantes de la zona a firmar compromisos de que no reclamarían ninguna indemnización por los daños causados. Apenas dos meses después del siniestro, la dictadura franquista dio por resuelto el asunto.Así, para demostrarle a la población que sus tierras no estaban contaminadas se llevó a cabo el famoso baño en la playa de Manuel Fraga, ministro español de Información, junto al embajador de Estados Unidos y otros funcionarios, una escena que pervive en la memoria colectiva de los españoles. En los documentos se aseguraba que los terrenos estaban descontaminados. Se emitieron cerca de 900 certificados, según informa el diario El País, y el ejército estadounidense se llevó 4.810 bidones —de 242 litros cada uno— llenos de tierras y residuos radiactivos. Sin embargo, dejaron desechos enterrados en zanjas y un rastro de contaminación que aún sigue en varias parcelas.Fueron valladas en 2007, cuando se descubrieron los altos niveles de radiación. Son 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas con medio kilo de plutonio que sigue presente en Cuevas de Almanzora, el municipio almeriense al que pertenecen Palomares y Villaricos.En su libro La historia secreta de las bombas de Palomares, el escritor Rafael Moreno aseguró que hasta 2007 todas las zonas contaminadas en la localidad eran de acceso público y en ellas se cultivó y se movieron tierras, lo que constituyó un verdadero riesgo para la población local. En 2015, Washington y Madrid habrían llegado a un acuerdo político (sin ninguna vinculación jurídica) en el que Estados Unidos se comprometía a retirar las tierras contaminadas para trasladarlas al desierto de Nevada. Sin embargo, "ese memorándum nunca se desarrollo y la contaminación perdura en Palomares", precisa el diario español. Sin embargo, Madrid volvió a poner el tema sobre la mesa y este 6 de marzo se dio a conocer que solicitó a EEUU cumplir con su compromiso. El medio detalló que la solicitud fue presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español hace varios meses. Mientras que, según fuentes diplomáticas citadas por el diario, la reacción de Estados Unidos ha sido positiva. Sin embargo, la dependencia del país europeo precisó que no dará más detalles sobre la petición hasta contar con una respuesta oficial.

https://sputniknews.lat/20160117/palomares-plutonio-accidente-1055797114.html

https://sputniknews.lat/20161219/espana-palomares-accidente-plutonio-consecuencias-1065674709.html

eeuu

palomares

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, palomares, gobierno de españa, guerra fría, medioambiente, el país