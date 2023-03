https://sputniknews.lat/20230307/espana-aprueba-representacion-paritaria-de-mujeres-y-hombres-en-los-organos-de-decision-1136571709.html

España aprueba representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión

MADRID (Sputnik) — El Gabinete de Ministros de España aprobó un anteproyecto de ley sobre la representación igualitaria de hombres y mujeres en los órganos de... 07.03.2023

La nota indica que en la esfera política, tanto mujeres como hombres no tendrán una presencia inferior al 40% de los puestos del Consejo de Ministros, así como en los próximos cinco años la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos de cada ministerio deberán tener una representación equilibrada. Respecto a la sociedad civil, ante todo en materia empresarial, el número de las mujeres "no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros de los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las grandes empresas no cotizadas", añade el texto. La representación equilibrada, continúa la publicación, también deberá cumplirse "en las juntas de gobierno de los colegios profesionales y en los tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado".

