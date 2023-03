https://sputniknews.lat/20230307/reaccion-no-tan-rapida-alemania-carece-de-tanques-para-cumplir-sus-compromisos-con-la-otan-1136557993.html

¿Reacción no tan rápida? Alemania carece de tanques para cumplir sus compromisos con la OTAN

¿Reacción no tan rápida? Alemania carece de tanques para cumplir sus compromisos con la OTAN

Las Fuerzas Armadas de Alemania (Bundeswehr) podrían no estar en condiciones de cumplir plenamente sus obligaciones en el marco de la fuerza de reacción rápida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Como señala el periódico, la noticia llega en un mal momento para el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, que había afirmado en repetidas ocasiones que su país era un socio confiable dentro de la alianza.El problema se centra en que el batallón de tanques alemán 393, adscrito a la fuerza de reacción rápida de la OTAN, se enfrenta a una gran escasez de tanques Leopard-2A7 y sería el motivo del porqué no han podido suministrar el número mínimo permitido de estas unidades blindadas, que es de 30 vehículos de combate, escribió Der Spiegel.De acuerdo con un informe interno del Ejército señalado por el medio de comunicación, solo 20 de los 40 tanques del 393 batallón están actualmente operativos. Al mismo tiempo, en enero pasado la situación era aún peor, dado que solo estaban operativos 17 Leopards-2. Se prevé en el comunicado que incluso para fines de 2023 el batallón no pueda elevar la cantidad de tanques útiles a las 30 unidades requeridas.Entre las fuerzas militares de Alemania también se advirtió que hay problemas adicionales, ya que casi todos los últimos tanques Leopard-2А7V enviados este año fueron direccionados a inspección técnica. A lo anterior se suman los largos retrasos con los que se envían los repuestos. De esta manera, las unidades de tanques tuvieron que reemplazar los blindados por máquinas antiguas.En la editorial del medio germano se expresa que estas inoportunidades reavivan las dudas sobre la confiabilidad del poderío bélico alemán y que sería una prueba de cómo la OTAN podría responder en caso de un eventual enfrentamiento directo con alguna potencia militar. Mientras tanto, desde la Bundeswehr se afirma que, con grandes esfuerzos, Alemania aún podrá cumplir con sus obligaciones con la alianza.

