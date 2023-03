https://sputniknews.lat/20230308/ceo-de-petrobras-sobre-el-tope-al-precio-del-petroleo-ruso-no-vemos-que-haya-mucho-beneficio-1136610971.html

CEO de Petrobras sobre el tope al precio del petróleo ruso: "No vemos que haya mucho beneficio"

CEO de Petrobras sobre el tope al precio del petróleo ruso: "No vemos que haya mucho beneficio"

La estatal petrolera brasileña Petrobras no cree que el tope de precios al petróleo ruso aplicado por el G7 beneficie significativamente al mercado, dada la... 08.03.2023, Sputnik Mundo

"A decir verdad, no vemos que haya mucho beneficio para el mercado. Sabemos por qué en realidad no hace mucha diferencia (la medida de topear precios) y creo que es porque el mercado (del petróleo) nunca está balanceado", dijo Prates. Después de que Rusia inició su operación militar especial en Ucrania, en febrero de 2022, Occidente buscó activamente formas de limitar los ingresos de Moscú relacionados con la energía, sobre todo del petróleo y el gas. Finalmente, los países miembros del G7 y Australia establecieron un límite de precio de 60 dólares a los productos rusos.En respuesta, a finales de diciembre el presidente ruso, Vladímir Putin, prohibió el suministro de petróleo y productos petrolíferos de Moscú si los contratos establecían directa o indirectamente un tope de precios.El Departamento del Tesoro de EEUU confirmó a la Agencia Sputnik este 7 de marzo que el G7 revisará este mes el tope de precios que aplica al petróleo ruso, para determinar si se necesita hacer alguna corrección, aunque no dio información respecto a si la medida está funcionando."Todo lo que puedo decir por el momento es que el G7 está planificando una reevaluación (del tope de precios) en el mes de marzo", dijo a esta agencia la secretaria adjunta para el Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, Elizabeth Rosenberg.

