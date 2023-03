https://sputniknews.lat/20230309/ni-una-asesinada-mas-mujeres-marchan-en-ciudad-de-mexico-contra-la-violencia-machista---videos--1136621321.html

"Ni una asesinada más": mujeres marchan en Ciudad de México contra la violencia machista | Videos

"Ni una asesinada más": mujeres marchan en Ciudad de México contra la violencia machista | Videos

Decenas de miles de mujeres marchan desde distintos puntos de la Ciudad de México rumbo al Zócalo capitalino, en el marco del Día Internacional de la Mujer... 09.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-09T00:11+0000

2023-03-09T00:11+0000

2023-03-09T00:43+0000

américa latina

día internacional de la mujer

ciudad de méxico

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136621466_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b8170b8dd751bba7160bf1f324ebbf3.jpg

"El día de hoy es un día muy importante, pero no debería de ser el único", declaró la saxofonista mexicana María Elena Ríos, quien en 2019 fue víctima de un intento de feminicidio con ácido. Ella hoy puede contar su historia, pero hay miles que no. Ya sea porque ya no están aquí o porque permanecen en silencio. En 2021, el 70,1% de las mujeres mexicanas declaró haber experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. De acuerdo con las autoridades de la capital mexicana, los contingentes de mujeres comenzaron a marchar por las calles más céntricas desde temprana hora. En la avenida Paseo de la Reforma, las manifestantes, ataviadas de telas moradas y verdes, dos de los colores más representativos de la lucha feminista, marcharon gritando consignas contra la violencia machista. Las inconformes avanzaron desde el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución, puntos frecuentes para el encuentro de los distintos movimientos sociales en la Ciudad de México. En la víspera, las autoridades ordenaron la instalación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional, residencia oficial del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desatando las críticas de opositoras y feministas por igual.En respuesta, la colectiva Antimonumenta Vivas Nos Queremos acudió al Zócalo durante la madrugada e intervino la cerca con más de 1.000 nombres de mujeres víctimas de feminicidio, así como sobrevivientes y activistas. En redes sociales circulan videos en los que las mujeres denuncian que elementos de seguridad las reciben con extintores activados y gas lacrimógeno. "El día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se realizarán movilizaciones con ese motivo. El Gobierno de la Ciudad de México dará las garantías para que estas se realicen con plena libertad y protección", declaró Martí Batres, secretario de Gobierno de la capital, unas horas antes.En tanto, la encargada de Desarrollo Institucional de los cuerpos policiales, Marcela Figueroa, aseguró que las mujeres policías que se encargan de la seguridad durante la manifestación no utilizan gas lacrimógeno, pues únicamente portan equipo de protección y extintores. "Esta semana, las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC supervisó el llenado de los extintores", declaró.

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

día internacional de la mujer, ciudad de méxico, méxico