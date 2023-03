Sunak cree que Australia preferirá submarinos nucleares británicos y no estadounidenses

https://sputniknews.lat/20230309/sunak-cree-que-australia-preferira-submarino-nuclear-britanico-y-no-estadounidense-1136633023.html

El lunes 13 de marzo, Sunak viajará a Estados Unidos para reunirse con su par australiano Anthony Albanese y el presidente norteamericano, Joe Biden. Está previsto que en esa cita Australia anuncie si adquirirá el submarino nuclear británico Astute o el estadounidense Virginia en el marco del pacto bélico AUKUS. Los medios norteamericanos contradicen a la prensa británica y afirman que los australianos planean hacerse con cinco submarinos nucleares estadounidenses. El 15 de septiembre de 2021, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron su nuevo pacto bélico AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico. El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos. Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte en el Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos. El pacto bélico ha causado también malestar en China porque, según denunció, socava la paz y la estabilidad regional. Nueva Zelanda advirtió que no tolerará los submarinos nucleares de Australia en sus aguas territoriales. Altos cargos de Moscú llamaron al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a supervisar el material nuclear que se encontraría en Australia, en referencia al uranio enriquecido que usan los submarinos nucleares. Los analistas advierten que la entrega de tecnologías nucleares a Australia podría desatar una carrera armamentista en la región.

