https://sputniknews.lat/20230310/la-exlegisladora-aida-merlano-es-deportada-a-colombia-desde-venezuela-1136695694.html

La exlegisladora Aída Merlano es deportada a Colombia desde Venezuela

La exlegisladora Aída Merlano es deportada a Colombia desde Venezuela

BOGOTÁ (Sputnik) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó este viernes 10 de marzo, a través de un comunicado, la deportación de la... 10.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-10T17:50+0000

2023-03-10T17:50+0000

2023-03-10T17:50+0000

américa latina

colombia

venezuela

iván duque

política

corte suprema de justicia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136695549_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_20fb469918057506f6324af829bb605b.jpg

La exsenadora fue condenada por la Corte Suprema de Justicia colombiana a 15 años de prisión por compra de votos hace tres años. No obstante, huyó en octubre de 2019, cuando se dirigía a una cita odontológica. Ante ello, la Interpol emitió una ficha roja en su contra.Días después, Merlano viajó a Venezuela, donde fue detenida en el estado de Zulia (oeste). En febrero de 2020, declaró en un tribunal de Caracas que el Gobierno de Iván Duque la perseguía y quería matarla, por lo que Venezuela estudió la posibilidad de concederle el asilo, pero esto no ocurrió."Ambos países han solicitado el respeto y garantía plena de derechos de la señora Merlano, para lo cual han pedido la presencia de la autoridad judicial correspondiente y la Defensoría del Pueblo", refirió la dependencia en un comunicado.Los detallesTras la detención de Merlano, ocurrida a finales de 2020, la Cancillería colombiana solicitó a Venezuela la extradición de la exlegisladora.Sin embargo, lo hizo al exdiputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela en 2019, y no al Gobierno de Nicolás Maduro.En 2022, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que la Administración venezolana no había accedido a esta petición porque tenían fines políticos.Para Duque, las autoridades venezolanas no la habían "querido enviar por una sencilla razón: porque la quieren utilizar como una herramienta de chantaje para que Colombia reconozca la dictadura de Nicolás Maduro como Gobierno legítimo, y eso no va a ocurrir", aseveró en ese entonces en entrevista con Caracol Radio.De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, Merlano podría declarar ante las autoridades de su país sobre los casos del empresario Julio Gerlein, quien supuestamente financió su campaña en 2018, y el del exsenador Arturo Char Chaljub, quien es señalado por presuntos delitos electorales.En este último proceso conocido como 'Casa Blanca' "habría desplegado acciones en Barranquilla y en municipios del Atlántico", según el medio."El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, en efecto, el día de hoy la excongresista Aída Merlano está siendo trasladada desde Venezuela hacia Colombia, no como resultado de una solicitud de extradición que en su momento le fue elevada al señor Juan Guaidó, sin eficacia alguna, sino por deportación, medida reconocida por el Derecho Internacional tomada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", afirmó la dependencia en su comunicado. La llegada del Gobierno de izquierda de Gustavo Petro reactivó las relaciones con Venezuela y agiliza la solicitud de extradición para que la excongresista regrese a contar todo del entramado de corrupción y compra de votos en la costa Caribe colombiana.

https://sputniknews.lat/20220223/la-exsenadora-merlano-y-el-extrano-pedido-de-extradicion-del-presidente-de-colombia-1122134140.html

https://sputniknews.lat/20220221/el-presidente-de-colombia-rechaza-pedir-a-venezuela-la-extradicion-de-la-exsenadora-merlano-1121996645.html

colombia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, venezuela, iván duque, política, corte suprema de justicia