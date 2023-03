https://sputniknews.lat/20230310/revelan-el-origen-de-una-extrana-forma-de-vida-de-hace-500-millones-de-anos-1136674543.html

Revelan el origen de una extraña forma de vida de hace 500 millones de años

Los fósiles de 500 millones de años de antigüedad llamados 'Protomelission gateshousei' podrían haber sido creados por las algas marinas, aunque antes se creía... 10.03.2023, Sputnik Mundo

ciencia

fósiles

paleontología

Se creía que eran los restos son más antiguos de briozoos de los que se tiene constancia. Sin embargo, las nuevas revelaciones vuelven a cambiar lo que sabemos sobre la evolución de los briozoos. Hasta la fecha, son los únicos animales fósiles que no existían durante la explosión del Cámbrico, cuando la vida en la Tierra empezó a acelerarse."Pero si los briozoos realmente evolucionaron después del período Cámbrico, esto demuestra que la evolución mantuvo su toque creativo después de este período crítico de innovación, tal vez la trayectoria de la vida no estaba grabada en piedra hace 500 millones de años", agregó.Así, los científicos examinaron pequeños fósiles de P. gateshousei que fueron encontrados en el sur de China y descubrieron en sus muestras indicios nunca vistos de partes blandas. Esto propone la idea de que estos fósiles encajen más con las algas verdes, en un grupo conocido como Dasycladales, particularmente en los signos de una membrana externa que no estaban presentes en las otras muestras fósiles.Esta revelación sugiere que estas algas posiblemente desempeñaron un papel en la explosión del Cámbrico más importante de lo que se pensaba en el rápido aumento de la biodiversidad que se produjo en esa época.Todo esto significa que los primeros fósiles de briozoos de los que los expertos están más seguros no aparecen hasta el periodo geológico posterior al Cámbrico, el Ordovícico, es decir, unos 40 millones de años después del momento en que se han datado estos fósiles.Sin embargo, aún no queda claro por qué esta clase de criatura es la única que no aparece en uno de los estallidos de vida más repentinos de la historia de los organismos. Una respuesta podría ser que los investigadores aún no han encontrado las pistas adecuadas. Es posible que las primeras formas de briozoos tuvieran partes más blandas, lo que significa que no habrían dejado fósiles en las primeras etapas de su evolución."Un número creciente de fósiles del Cámbrico... muestran características que podrían conciliarse con una afinidad con los briozoos, pero sobre la base del material actualmente disponible, ningún taxón puede interpretarse con suficiente certeza como para documentar un origen preordovícico de los briozoos", escribieron los científicos en su artículo publicado.

