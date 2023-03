https://sputniknews.lat/20230311/el-papa-francisco-no-descarta-visitar-kiev-y-moscu-1136744665.html

El papa Francisco no descarta visitar Kiev y Moscú

El papa Francisco no descarta visitar Kiev y Moscú

BUENOS AIRES (Sputnik) — El papa Francisco está dispuesto a visitar Kiev, pero solo con la condición de ir también a Moscú, dijo el pontífice en una entrevista...

"Yo estoy dispuesto a ir a Kiev. Quiero ir a Kiev. Pero con la condición de ir a Moscú. Voy a los dos lugares o a ninguno", dijo el papa Francisco al comentar su posible visita a la capital ucraniana. Agregó que "no es imposible" ir a Moscú y espera poder hacerlo en el futuro. Sin embargo, el pontífice indicó que "no hay ninguna promesa" al respecto ni un plan de paz del Vaticano. Al ser cuestionado sobre una potencial reunión de los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, en el Vaticano, el papa Francisco señaló que no sabe si es posible, pero expresó su seguridad de que es verosímil una reunión de delegados mundiales sobre el tema.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk —previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y, en septiembre pasado, incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos— necesitaban ayuda frente a los ataques por parte de Kiev.Según el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el objetivo final de la operación es "liberar todo el territorio" de Donbás, así como crear condiciones que garanticen la seguridad de Rusia.Numerosos países condenaron la operación militar especial rusa y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

