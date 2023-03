https://sputniknews.lat/20230311/podria-la-quiebra-del-silicon-valley-bank-provocar-una-crisis-en-el-sistema-financiero-1136739877.html

¿Podría la quiebra del Silicon Valley Bank provocar una crisis en el sistema financiero?

La quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) no provocará una crisis sistémica del sistema financiero, afirmó el consejero delegado de... 11.03.2023, Sputnik Mundo

Agregó que las acciones del banco más grande de Estados Unidos, el JP Morgan, subían al conocerse el cierre del banco, lo que significa que el mercado no considera que el problema sea sistémico. En sus palabras, los problemas del banco se debían a los consejos de los inversores de capital riesgo a las empresas emergentes de Silicon Valley para que retiraran fondos del banco. Añadió, sin embargo, que SVB se convirtió en la segunda mayor quiebra de la historia de EEUU después de Washington Mutual durante la crisis financiera de 2008. Korolev afirmó que no se trata de un problema sistémico, sino solo de un esfuerzo coordinado para acabar con un banco que trabajó con criptodivisas. Los reguladores, en sus palabras, actúan correctamente en esta situación y probablemente esperaban lo ocurrido.El 10 de marzo, SVB fue intervenido por las autoridades de Estados Unidos debido a su falta de liquidez. Al mismo tiempo, sus acciones fueron suspendidas de Wall Street. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) transfirió todos los depósitos asegurados del SVB a una entidad independiente creada por ella, el Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, se reunió el 10 de marzo con los reguladores y expresó su confianza en su capacidad para hacer frente a la situación del SVB.

