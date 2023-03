https://sputniknews.lat/20230312/un-viaje-a-italia-la-renovacion-de-la-casa-o-una-cirugia-plastica-asi-son-los-regalos-de-los-oscar-1136756686.html

Un viaje a Italia, la renovación de la casa o una cirugía plástica: así son los regalos de los Óscar

Desde 2002, la empresa de marketing Distinctive Assets distribuye sus bolsas de regalo no oficiales y a menudo valoradas en seis cifras Todos ganan a los nominados a los Óscar en las cuatro categorías principales de interpretación, así como al mejor director. El fundador de la compañía, Lash Fary, empezó regalando lucrativas vacaciones, joyas y otras baratijas en los Grammy en 2000 y añadió los Óscar un par de años más tarde, indica la revista.En las dos últimas décadas, los famosos regalos controversiales de los Óscar han oscilado entre un crucero por la Antártida y un año de alquiler de Audi. Varias marcas desembolsan entre 4.000 y 35.000 dólares para ser incluidas en la selección anual. A pesar de ciertos riesgos que conlleva esa tradición, las compañías esperan que esto se vea recompensado con el respaldo de celebridades y posible publicidad posterior.El valor estimado del botín de este año, según Forbes, se estima a unos 126.000 de dólares. En comparación, la suma del año 2022 fue un 10% más —149.000 de dólares—, mientras que la temporada más costosa fue en 2020, por un valor de 261.000 de dólares. Asimismo, las bolsas de regalo valen más de 300 veces el precio del propio Óscar: la estatuilla bañada en oro de 24 quilates solo cuesta unos 400 dólares.Y estos regalos son para... Entre los afortunados que recibirán los regalos de los Óscar en 2023 están celebridades como Austin Butler, Cate Blanchett, Michelle Yeoh y Steven Spielberg. Los mismos 'recuerdos', que se entregarán esta semana en los domicilios de las estrellas, toman distintas formas y no necesariamente se regalan en unas bolsitas. Por ejemplo, viajes a destinos lejanos caben en unas maletas. Como destaca la edición, también es una oportunidad perfecta para que un famoso sea visto con un equipaje de mano regalado. La selección de este año incluye una escapada de 40.000 dólares a una finca canadiense de 10 acres y una estancia de tres noches en un faro italiano restaurado, valorada en 9.000 dólares. Por otro lado, los que no desean viajar, pueden aprovechar los 25.000 dólares en honorarios de gestión de proyectos de restauración de viviendas o gastar los 41.000 dólares regalados en los procedimientos de rejuvenecimiento, incluyendo la escultura de brazos y los servicios de restauración capilar.Sin embargo, no todos los regalos son suntuosos. Entre los menos caros hay un paquete de chispas Clif Thins de 13,56 de dólares y una barra de pan de leche japonés de 18 de dólares. Entre los más únicos y extraños, Forbes apuntó un trocito de Australia, que financia medidas de protección medioambiental ($425), una almohada cervical de viaje ($60), un "orbe de salud mental" que afirma ayudar a regular el estrés ($229), una caja de chocolate con un video personalizado dentro ($99), unos exquisitos dátiles gourmet ($435) o hasta un frasco de aceite de masaje comestible (87$).El objetivo de tal selección, en palabras de Lash Fary, era tener algo para todos los gustos y al mismo tiempo destacar la diversidad de las marcas (el 50% de las empresas incluidas son propiedad de mujeres y minorías).Sin embargo, se menciona también que la mayoría de estos regalos tendrían que ser canjeados antes de que hubiera algún beneficio para el destinatario, y además por los regalos es necesario pagar los impuestos, según las leyes estadounidenses, por lo que el valor y la factura fiscal de lo que se reparte en la entrega de premios es mínimo: unos 5.000 dólares, o hasta 2.500 dólares en impuestos por persona.

