https://sputniknews.lat/20230313/belgica-registra-un-nuevo-record-de-importaciones-de-rusia-en-medio-de-las-sanciones-1136782474.html

Bélgica registra un nuevo récord de importaciones de Rusia en medio de las sanciones

Bélgica registra un nuevo récord de importaciones de Rusia en medio de las sanciones

La operación militar rusa en Ucrania y las sanciones impuestas no han provocado una reducción del comercio entre Bélgica y Rusia, escribe 'La Dernière Heure'... 13.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-13T13:28+0000

2023-03-13T13:28+0000

2023-03-13T13:28+0000

economía

bélgica

rusia

industria petrolera

petróleo

gas

📈 mercados y finanzas

europa

unión europea

comercio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0d/1136782278_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_416a03157efbed9f47c5e6affd396207.jpg

La Agencia de Comercio Exterior publicó los datos recientes que también demuestran el estado del comercio entre Rusia y Bélgica. Al investigarlos, el periódico La Dernière Heure indicó que a pesar de sanciones impuestas sobre Rusia, en las que toma parte Bélgica, el volumen de negocios entre ambos países no ha disminuido drásticamente.Se revela que el año pasado, las empresas belgas exportaron a Rusia mercancías por valor de 3.600 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Rusia alcanzaron los 12.800 millones de euros. Esto significa que las importaciones se dispararon un 64,7%, una cifra récord, incluso a causa de los altos precios del gas. No obstante, el periódico afirma, que incluso sin tomar en cuenta las cifras relacionadas con el comercio de petróleo y el gas, las importaciones rusas a Bélgica no registran una disminución significativa. Aunque ha caído en 500 millones de euros en comparación con las cifras de 2021, ha aumentado en comparación con la temporada del COVID-19 en 2020 y se mantiene en el mismo nivel que en 2019.En cuanto a las exportaciones belgas a Rusia, descienden ligeramente en 2022, subraya La Dernière Heure. Al mismo tiempo, el año pasado fue rentable para los tres sectores más importantes. Se añade que la industria bioquímica, principalmente medicamentos y vacunas, era particularmente fuerte, pese a la situación en la arena mundial, la exportación de estas mercancías aumentó un 22%. Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación fue definido por el presidente Vladímir Putin como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Desde el 5 de diciembre de 2022, la Unión Europea dejó de importar petróleo procedente de Rusia, transportado vía marítima, e implantó, junto con los países del Grupo de los Siete (G7) y Australia, un tope de 60 dólares al precio del crudo proveniente de Rusia. Además, el pasado 4 de febrero, los representantes permanentes de la UE aprobaron un límite de precios para los productos petrolíferos rusos.Putin afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene como objetivo empeorar la vida de millones de personas en el mundo. Según el mandatario ruso, contra Moscú se desató una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

https://sputniknews.lat/20230310/europa-realiza-compras-record-de-gnl-ruso-a-pesar-de-la-llamada-de-bruselas-de-abandonarlas-1136676813.html

bélgica

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bélgica, rusia, industria petrolera, petróleo, gas, 📈 mercados y finanzas, europa, unión europea, comercio