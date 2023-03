https://sputniknews.lat/20230313/la-pobreza-extrema-podria-erradicarse-en-todo-el-mundo-en-2050-1136779530.html

La pobreza extrema podría erradicarse en todo el mundo en 2050

La pobreza extrema podría erradicarse en todo el mundo en 2050

El fin de la pobreza extrema en todo el mundo podría alcanzarse finalmente en 2050, impulsado por el crecimiento económico en los países de renta baja, publicó... 13.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-13T12:52+0000

2023-03-13T12:52+0000

2023-03-13T12:52+0000

internacional

pobreza

sociedad

pib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0d/1136777195_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1ff200b58a62749d852286ea5bd87f7.jpg

Faltan 300 años para alcanzar la igualdad de género Faltan 300 años para alcanzar la igualdad de género

"Sabemos que el mundo será muy diferente en 2050, y el cambio climático es una gran preocupación para el futuro. Pero no podemos dejar que eclipse el hecho de que el crecimiento económico continuado no debería dejar a casi nadie en la pobreza más desesperada que fue el destino de la inmensa mayoría de la humanidad durante la mayor parte de la historia, aunque décadas después podría haberse erradicado", afirmó el investigador del CGD y uno de los autores del informe, Charles Kenny.Según él, es probable que la desigualdad se mantenga y que la pobreza siga existiendo, pero un mayor crecimiento debería significar que la mayoría de las personas tengan un empleo y unos ingresos estables, en vez de depender de un trabajo informal precario o de la agricultura de subsistencia. Además, añadió que para 2050 ningún país estará clasificado como de renta baja. Actualmente, se definen así los que tienen una renta nacional bruta (RNB) per cápita igual o inferior a 1.085 dólares.Junto con su asistente de investigación, Zack Gehan, Kenny hizo un pronóstico sobre la futura forma de la economía mundial, basándose en los datos históricos sobre los ingresos, cambios demográficos, educación y temperatura. Según las previsiones, la pobreza extrema —vivir con menos de 2,15 dólares al día— se reduciría por debajo del 2% en todo el mundo en 2050, frente al 8% de 2022. En África, donde es más elevada, se reduciría del 29% al 7%. Asimismo, se apuntó que más de dos tercios de la población mundial podrían vivir con más de 10 dólares al día en 2050, frente al 42% actual.Los autores también pronosticaron un crecimiento mucho más lento en los países de renta alta durante las dos próximas décadas, con un aumento del PIB per cápita de solo un 20% a partir de 2019, mientras que se duplicaría en los países de renta baja y media.En este contexto, el director general del grupo de reflexión sobre asuntos globales del Instituto de Desarrollo de Ultramar, Rathin Roy, destacó que estas previsiones son posibles, pero es importante que los países se ocupen de sus poblaciones menos afortunadas. En su opinión, el hecho de que la pobreza persista en Estados tales como el Reino Unido y EEUU demuestra que hace falta algo más que alcanzar crecimiento económico y altos niveles de renta. No obstante, no especificó qué.Sin embargo, a pesar de que sus pronósticos muestran un escaso crecimiento en los países ricos, Kenny los calificó de optimistas y útiles porque "ayudan a pensar en cómo podrían ser en el futuro cuestiones como la pobreza o el gasto militar y a adaptar los debates políticos en torno a ellas".

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

pobreza, sociedad, pib