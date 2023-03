https://sputniknews.lat/20230313/una-legisladora-ecuatoriana-anuncia-pruebas-contra-lasso-en-caso-el-gran-padrino-1136799455.html

Una legisladora ecuatoriana anuncia pruebas contra Lasso en caso El Gran Padrino

Una legisladora ecuatoriana anuncia pruebas contra Lasso en caso El Gran Padrino

QUITO (Sputnik) — La legisladora ecuatoriana Viviana Veloz, presidenta de la comisión que investigó la trama de corrupción en empresas públicas conocida como... 13.03.2023, Sputnik Mundo

En el caso El Gran Padrino, que investiga la Fiscalía como Caso Encuentro, fue involucrado el empresario Danilo Carrera, cuñado del mandatario como presunta cabeza de dicha red, encargada de vender cargos y contratos en varias empresas del sector público. El presidente, según las denuncias, habría conocido un informe policial que fue reservado y el cual se refería a presuntos nexos del operador político Rubén Chérrez, cercano a Carrera, con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa. Uno de los audios revelados por el medio de comunicación local La Posta reveló que el entonces candidato a la Presidencia y ahora mandatario recibió un millón y medio de dólares a su campaña electoral, proveniente del narcotráfico. También el presidente de la Secretaría Anticorrupción, Luis Verdesoto, presentó un informe al jefe de Estado que señalaba indicios de hechos de corrupción pero solicitó no darlo a conocer, por lo cual se le cuestiona a Lasso la omisión de ambos documentos. Veloz también escribió en Twitter que solicitó al presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Virgilio Saquicela, que se levante la reserva de la Superintendencia de Bancos, lo cual serviría para conocer movimientos bancarios de los presuntos implicados."Jamás ocultaremos la verdad que el Ecuador merece conocer", aseveró.El pasado 4 de marzo, por 104 votos a favor fue aprobado el informe de dicha comisión legislativa, el cual recomendó el juicio político al mandatario por delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado.Esta semana se espera que sea presentada ante el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) la solicitud para el enjuiciamiento del jefe de Estado, con el respaldo de al menos 46 firmas de parlamentarios.El CAL deberá evaluar la propuesta y enviarla a la Corte Constitucional, encargada de dar paso o no a la iniciativa. La sanción al mandatario tendrá que contar con al menos 92 votos positivos en el pleno de la Asamblea Nacional.

