https://sputniknews.lat/20230314/amlo-le-contesta-a-calderon-si-existiera-una-persecucion-en-su-contra-ya-lo-habriamos-denunciado-1136835622.html

AMLO le contesta a Calderón: si existiera una persecución en su contra, "ya lo habríamos denunciado"

AMLO le contesta a Calderón: si existiera una persecución en su contra, "ya lo habríamos denunciado"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los señalamientos del exmandatario Felipe Calderón, quien aseguró en medios locales que el... 14.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-14T16:36+0000

2023-03-14T16:36+0000

2023-03-14T16:36+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

felipe calderón

méxico

eeuu

sinaloa

agencia federal de inteligencia (afi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0e/1136831465_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1842b2248d7099364c1a6882664d3d09.jpg

El político que gobernó de 2006 a 2012 dijo que López Obrador tiene una campaña para denostarlo que, según él, también tiene tintes personales. "Yo soy un presidente que actuó conforme a la ley, yo soy el presidente que más ha combatido al crimen organizado en México y no he dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales", aseveró Calderón, quien acusó que hay una persecución política en su contra. Esto es en referencia al caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante su sexenio, quien está detenido en Estados Unidos por delitos como tráfico de drogas y por apoyar al cartel de Sinaloa. Al respecto, el presidente mexicano señaló que si existiera alguna persecución ya se hubiera hecho una denuncia formal en contra del exmandatario. El presidente mexicano agregó que no analiza perseguir a nadie, ya que no desea "que se repitan los abusos o excesos y que siga imperando la corrupción en México".Anteriormente, el mandatario mexicano había señalado a Calderón por imponer un narcoestado durante su mandato. Además, propuso que García Luna declare ante las autoridades sobre la presunta participación tanto de él como del expresidente Vicente Fox (2000-2006) en actos delictivos."Es muy interesante lo que está sucediendo. Ojalá y Calderón, antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él explique y también Fox porque viene desde la Agencia Federal de Investigación (AFI)", indicó López Obrador el 22 de febrero.Actualmente, el zar antidrogas, pieza medular en el Gobierno de Calderón y el primer exfuncionario mexicano de alto nivel enjuiciado en Estados Unidos, sigue preso en ese país y en junio se dará a conocer su condena.

https://sputniknews.lat/20230313/felipe-calderon-habla-sobre-el-juicio-contra-garcia-luna-tengo-muchas-dudas-del-veredicto-1136793806.html

https://sputniknews.lat/20230313/lopez-obrador-exige-a-la-dea-explicacion-sobre-el-caso-garcia-luna-como-no-se-dieron-cuenta-1136790920.html

méxico

eeuu

sinaloa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, felipe calderón, méxico, eeuu, sinaloa, agencia federal de inteligencia (afi)