Defensa rusa revela detalles sobre un dron de EEUU que voló hacia su frontera estatal

Defensa rusa revela detalles sobre un dron de EEUU que voló hacia su frontera estatal

Por la mañana del 14 de marzo, un vehículo aéreo no tripulado estadounidense MQ-9 fue visto volando hacia la frontera estatal rusa, cerca de la península de... 14.03.2023, Sputnik Mundo

El vuelo de este dron estadounidense con transpondedores apagados constituye una violación de la zona de uso del espacio aéreo, agregó la dependencia militar rusa.Después de la detección del avión no tripulado, pilotos rusos de las Fuerzas de Defensa Aérea de Rusia levantaron vuelo.Como resultado de una maniobra brusca, el avión no tripulado estadounidense entró en barrena, con pérdida de altitud, y se estrelló contra el agua. Los pilotos rusos no atacaron la aeronave no tripulada estadounidense y en ningún momento entraron en contacto con ella. Los elementos regresaron a salvo al aeródromo.En respuesta, el Pentágono declaró que el secretario de Defensa de EEUU no mantiene actualmente contacto con su par de Rusia.Más temprano este 14 de marzo, el Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) afirmó en un comunicado que un avión ruso Su-27 golpeó la hélice de un avión no tripulado MQ-9 durante una "interceptación insegura y poco profesional" sobre el mar Negro.

