El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que la prórroga de 60 días del acuerdo sobre cereales es un gesto de buena voluntad por parte de Rusia, ya que su segunda parte, que afecta a Rusia, aún no se ha aplicado, y el acuerdo "no puede sostenerse sobre un solo pie".El 13 de marzo, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergéi Vershinin, afirmó, tras las conversaciones mantenidas en Ginebra con representantes de la ONU sobre la situación del acuerdo sobre los cereales que Rusia no se oponía a una nueva prórroga de la iniciativa de Granos del mar Negro tras la expiración del segundo plazo el 18 de marzo, pero sólo durante 60 días. Agregó que la futura postura de Rusia se determinaría en función de los avances reales en la normalización de las exportaciones agrícolas rusas, incluidos los pagos bancarios, la logística del transporte, los seguros, la descongelación de las actividades financieras y el suministro de amoníaco a través del oleoducto Togliatti-Odesa.Sputnik te muestra los detalles de la iniciativa de Granos del mar Negro.El acuerdo sobre cereales, firmado el 22 de julio de 2022 por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, prevé la exportación de cereales, alimentos y fertilizantes ucranianos a través del mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odesa. El convenio en sí forma parte de un paquete que incluye el desbloqueo de las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. Según la ONU, la iniciativa ya ha permitido la exportación de 24 millones de toneladas de grano y el cruce de más de 1.600 buques a través del mar Negro. El 55% de los alimentos exportados se ha destinado a países en desarrollo. Además, se creó en Estambul el Centro de Coordinación Conjunta encargado de organizar el tráfico de buques en el marco de este acuerdo. Moscú subrayó que la liberación de las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes, también prevista en el acuerdo, no se ha cumplido, a pesar de las promesas de la ONU.

